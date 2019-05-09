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Müjdat Gezen'in pasaportuna el konuldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 09:27 | Son Güncelleme

Sanatçı Müjdat Gezen'in yurtdışına çıkmak için geldiği Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaportuna el konuldu.

Müjdat Gezen'in pasaportuna el konuldu!

Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen sosyal medyadan yaptığı açıklamada Gezen'in pasaportuna el konulduğunu duyururken, "Büyük rezalet yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan Müjdat Gezen şu anda yurt dışına çıkamıyor çünkü pasaportu iptal edilmiş. SABIHA Gökçen’de pasaportuna el konuldu ve geri dönüyor." ifadelerini kullandı.

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Katıldıkları bir televizyon kanalındaki sözleri nedeniyle, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, sanatçı Metin Akpınar’la birlikte ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan soruşturma başlatılan sanatçı Müjdat Gezen’in adli kontrol kararı ve yurtdışına çıkış yasağı verilmiş, alınan karar 23 Ocak'ta kaldırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Celal Ülgen müjdat gezen Pasaport

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