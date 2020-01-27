Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi! Suriyeli Mahmut ve ailesine vatandaşlık verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gambiya yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Vatandaşları göçük altından elleriyle kazıyarak çıkartan Suriyeli Mahmud'a vatandaşlık verilebilir mi sorusuna Erdoğan şu şekilde yanıt verdi:

"VERDİK GİTTİ"

''Bu arada Fahrettin Bey Mahmut kardeşimize vatandaşlık verilebilir mi diye soruyor şimdi. Ne demek verilebilir mi? Tabii ki verilir. Verdik gitti. Burada okuyor. Türkçe de biliyor. Ailesine de veririz.''

"ONUNLA DÜNYALARIMIZ FARKLI"

Gazetecilerin Kılıçdaroğlu tepki gösterir mi sorusuna ise Erdoğan ''Onunla dünyalarımız farklı. Onların öyle bir derdi yok bizim derdimiz var.'' şeklinde yanıt verdi.

ENKAZDAN SURİYELİ MAHMUD KURTARMIŞTI

Elazığ'da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından enkaz altında kalan Dürdane ve Zülküf Aydın çiftini altında kaldıkları enkazdan Suriyeli Mahmud el Osman kurtarmıştı.



