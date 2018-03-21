Mükemmel görünmenin sırrı bunlarda yatıyor

Bir gömlek ya da bluz seçerken, her zaman yakanın şekline dikkat etmiyoruz. Bu korkunç bir hata değil, ancak bu bölüme dikkat ederseniz, yüzünüzün şeklini vurgulayabilirsiniz.
Dar yaka, geniş bir yüze sahip insanlar için iyidir, çünkü bu yaka görsel olarak daha ince gösterebilir. Oval şekilli yüzü olanlar için klasik yaka tavsiye edilir. Dar yüze sahip olanlar da yuvarlak yaka şeklini kullanabilirler.
Omuz ve kollarınıza dikkat edin
Kıyafetleri denerken, omuzlara ve kollara dikkat edin. Bu iki parça hakkında bir kural var: omuz dikişleri omuzlar üzerinde olmalı ve kollar bilekte bitmelidir.
Düğmelerin kullanımı
Şaşırtıcı görünebilir, ancak palto ve ceket üzerindeki düğmelerin nasıl kullanılcağı da önemli. Üst düğme açık ya da kapalı kullanılabilir, orta düğmeler kapalı alt kısım ise her zaman açık bırakılmalıdır.
Ağaç askı kullanımı
Ağaç askılar giysilerdeki aşırı nemi emer ve giysilerinize zarar vermez.
Kemer kullanımı
Pantolonunuzun kemer için halkaları varsa, bunları kullanmalısınız. Birçok insan kemerin giydiğiniz ayakkabılarla eşleşmesi gerektiğini düşünür, bu yüzden bir kemer satın almadan önce, hangi ayakkabıları giyeceğinizi de hesaplamalısınız.
Gömleğin altında tişört görünmemeli
Erkekler genellikle gömlek altına tişört giymeyi sever. Tişört'ü gizlemek için tüm düğmelerinizi kapatın ya da tişört yerine yelek giyin.
Çoraplar kıyafetlerinize uygun olmalıdır
Günlük yaşamda çoraplarınızın renkli kullanabilirsiniz ancak ciddi bir toplantıya giderken kurallara uymalısınız.
Kazakları katlayın
Herkes muhtemelen kazakların zamanla şekli değiştirmeye eğilimli olduğunu bilir. Ancak kazakları askıya asarsanız süreci daha da hızlandırmış olursunuz. Esnemesini önlemek için kazaklarınızı katlayın.
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