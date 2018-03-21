Mükemmel görünmenin sırrı bunlarda yatıyor

Bir gömlek ya da bluz seçerken, her zaman yakanın şekline dikkat etmiyoruz. Bu korkunç bir hata değil, ancak bu bölüme dikkat ederseniz, yüzünüzün şeklini vurgulayabilirsiniz.

Dar yaka, geniş bir yüze sahip insanlar için iyidir, çünkü bu yaka görsel olarak daha ince gösterebilir. Oval şekilli yüzü olanlar için klasik yaka tavsiye edilir. Dar yüze sahip olanlar da yuvarlak yaka şeklini kullanabilirler.

Omuz ve kollarınıza dikkat edin

Kıyafetleri denerken, omuzlara ve kollara dikkat edin. Bu iki parça hakkında bir kural var: omuz dikişleri omuzlar üzerinde olmalı ve kollar bilekte bitmelidir.

Düğmelerin kullanımı

Şaşırtıcı görünebilir, ancak palto ve ceket üzerindeki düğmelerin nasıl kullanılcağı da önemli. Üst düğme açık ya da kapalı kullanılabilir, orta düğmeler kapalı alt kısım ise her zaman açık bırakılmalıdır.

Ağaç askı kullanımı

Ağaç askılar giysilerdeki aşırı nemi emer ve giysilerinize zarar vermez.

Kemer kullanımı

Pantolonunuzun kemer için halkaları varsa, bunları kullanmalısınız. Birçok insan kemerin giydiğiniz ayakkabılarla eşleşmesi gerektiğini düşünür, bu yüzden bir kemer satın almadan önce, hangi ayakkabıları giyeceğinizi de hesaplamalısınız.