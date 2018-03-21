KADIN

Mükemmel görünmenin sırrı bunlarda yatıyor

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 21.03.2018 12:27 | Son Güncelleme

Hepimiz ilk izlenimin çok önemli olduğunu biliyoruz, bu yüzden her zaman mümkün olduğunca iyi görünmeye çalışıyoruz. Belirli bir tarza bağlı kalmayı ve giydiğimiz şeyleri düşünmeye çalışmamızın nedeni de bu. Ama mükemmel görünmek için hatırlamamız gereken birkaç şey daha var. İşte her durumda mükemmel görünmenin sırları...

Mükemmel görünmenin sırrı bunlarda yatıyor

Bir gömlek ya da bluz seçerken, her zaman yakanın şekline dikkat etmiyoruz. Bu korkunç bir hata değil, ancak bu bölüme dikkat ederseniz, yüzünüzün şeklini vurgulayabilirsiniz.

1

Dar yaka, geniş bir yüze sahip insanlar için iyidir, çünkü bu yaka görsel olarak daha ince gösterebilir. Oval şekilli yüzü olanlar için klasik yaka tavsiye edilir. Dar yüze sahip olanlar da yuvarlak yaka şeklini kullanabilirler.

Omuz ve kollarınıza dikkat edin

2

Kıyafetleri denerken, omuzlara ve kollara dikkat edin. Bu iki parça hakkında bir kural var: omuz dikişleri omuzlar üzerinde olmalı ve kollar bilekte bitmelidir.

Düğmelerin kullanımı

3

Şaşırtıcı görünebilir, ancak palto ve ceket üzerindeki düğmelerin nasıl kullanılcağı da önemli. Üst düğme açık ya da kapalı kullanılabilir, orta düğmeler kapalı alt kısım ise her zaman açık bırakılmalıdır.

Ağaç askı kullanımı

5

Ağaç askılar giysilerdeki aşırı nemi emer ve giysilerinize zarar vermez.

Kemer kullanımı

6

Pantolonunuzun kemer için halkaları varsa, bunları kullanmalısınız. Birçok insan kemerin giydiğiniz ayakkabılarla eşleşmesi gerektiğini düşünür, bu yüzden bir kemer satın almadan önce, hangi ayakkabıları giyeceğinizi de hesaplamalısınız.

Gömleğin altında tişört görünmemeli

7

Erkekler genellikle gömlek altına tişört giymeyi sever. Tişört'ü gizlemek için tüm düğmelerinizi kapatın ya da tişört yerine yelek giyin.

Çoraplar kıyafetlerinize uygun olmalıdır

8

Günlük yaşamda çoraplarınızın renkli kullanabilirsiniz ancak ciddi bir toplantıya giderken kurallara uymalısınız.

Kazakları katlayın

9

Herkes muhtemelen kazakların zamanla şekli değiştirmeye eğilimli olduğunu bilir. Ancak kazakları askıya asarsanız süreci daha da hızlandırmış olursunuz. Esnemesini önlemek için kazaklarınızı katlayın.

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