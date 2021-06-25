Mükemmel tırnaklara sahip olmak hayal değil

Kadınların en sinir olduğu şeylerin başında tırnak kırılması gelir. Dikkatle ve sabırla uzayan tırnaklarınızın kırılmaması için ekstra bakım yapmak şarttır. Uzun tırnaklar son yıllarda birçok kadının severek kullandığı bir tarz haline gelmişken sağlıklı tırnakların ipuçlarını paylaşıyoruz.

ÇAY AĞACI YAĞI

Aktarlarda kolayca bulabileceğiniz çay ağacı yağı tırnaklar için mucizeler yaratır. Yumuşak tırnaklarınızın daha sert ve sağlıklı olması için çay ağacı yağını kulak çubuğuyla tırnaklarınıza sürebilirsiniz. Bu işlemi her gün yapmanız yeterli olacaktır.

LİMON KABUĞU

Limon mutfağımızdan eksik etmediğimiz ürünlerin başında yer alır. Sıktığınız limonun posasını veya kabuğunu çöpe atmadan önce tırnaklarınıza sürün 5 dakika bekletip elinizi yıkayın. Haftada birkaç kez uygulayabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Son yılların en popüler yağı tırnaklarımızın için de şifa oluyor. Katı kıvamdaki hindistan cevizi yağını tırnaklarınıza sürüp bir süre bekletin sonra pamukla silin. Düzenli kullanımda tırnaklarınız sağlıklı olacaktır.

VAZELİN

Manikür yapmak zamanınızı alıyor olabilir ama uyumadan hemen önce tırnak diplerinize ve ellerinize vazelin sürmeniz durumunda vazelin gece boyunca ellerinize bakım yapmış olacak.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı cildi yumuşatma etkisine sahip olsa da tırnak sağlığı için büyük önem taşıyor. Birkaç damla zeytinyağı ile tırnaklarınızı ovun ve sonra pamuk ile silin. Düzenli kullanımda tırnaklarınızın parladığını göreceksiniz.

SIKÇA YAPILAN HATALARA DİKKAT!

Ojeyi uzun süre tırnakta tutmak, tırnakların sararmasına ve havasız kalmasına neden olur. Sağlıklı tırnaklar için tırnaklarınıza sık işlem yapmamalısınız.

Yanlış yapılan diyetler tırnaklarınıza etki eder. Sağlıklı beslenerek tırnaklarınızı içten güçlendirmelisiniz.

Metal törpüler tırnaklarınızda kırılmaya neden olur. Kağıt veya sünger törpüleri tercih etmelisiniz.

Protez tırnaklar veya kalıcı ojeler mantar oluşumuna neden olabiliyor. Bu tarz işlemleri sık sık yapmaktan kaçınmalısınız.

Tırnak makası ve törpüsü kişiye özel olmalıdır, hijyen sorunu yaşamamak için ortak kullanımı engellemelisiniz.



