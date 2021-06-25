KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Mükemmel tırnaklara sahip olmak hayal değil

Mükemmel tırnaklara sahip olmak hayal değil

25.06.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel bir ele sahip olmanın temel koşulu; biçimli ve temiz tırnaklardan geçer. Tırnakları biçimlendirmek, bakımını yapmak her kadının önceliğidir. Tırnaklarınızın kırılmadan, sağlıkla uzaması için bu önerilere kulak vermelisiniz.

Mükemmel tırnaklara sahip olmak hayal değil

Kadınların en sinir olduğu şeylerin başında tırnak kırılması gelir. Dikkatle ve sabırla uzayan tırnaklarınızın kırılmaması için ekstra bakım yapmak şarttır. Uzun tırnaklar son yıllarda birçok kadının severek kullandığı bir tarz haline gelmişken sağlıklı tırnakların ipuçlarını paylaşıyoruz.

ÇAY AĞACI YAĞI

Aktarlarda kolayca bulabileceğiniz çay ağacı yağı tırnaklar için mucizeler yaratır. Yumuşak tırnaklarınızın daha sert ve sağlıklı olması için çay ağacı yağını kulak çubuğuyla tırnaklarınıza sürebilirsiniz. Bu işlemi her gün yapmanız yeterli olacaktır.

LİMON KABUĞU

Limon mutfağımızdan eksik etmediğimiz ürünlerin başında yer alır. Sıktığınız limonun posasını veya kabuğunu çöpe atmadan önce tırnaklarınıza sürün 5 dakika bekletip elinizi yıkayın. Haftada birkaç kez uygulayabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Son yılların en popüler yağı tırnaklarımızın için de şifa oluyor. Katı kıvamdaki hindistan cevizi yağını tırnaklarınıza sürüp bir süre bekletin sonra pamukla silin. Düzenli kullanımda tırnaklarınız sağlıklı olacaktır.

VAZELİN

Manikür yapmak zamanınızı alıyor olabilir ama uyumadan hemen önce tırnak diplerinize ve ellerinize vazelin sürmeniz durumunda vazelin gece boyunca ellerinize bakım yapmış olacak.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı cildi yumuşatma etkisine sahip olsa da tırnak sağlığı için büyük önem taşıyor. Birkaç damla zeytinyağı ile tırnaklarınızı ovun ve sonra pamuk ile silin. Düzenli kullanımda tırnaklarınızın parladığını göreceksiniz.

SIKÇA YAPILAN HATALARA DİKKAT!

  • Ojeyi uzun süre tırnakta tutmak, tırnakların sararmasına ve havasız kalmasına neden olur. Sağlıklı tırnaklar için tırnaklarınıza sık işlem yapmamalısınız.
  • Yanlış yapılan diyetler tırnaklarınıza etki eder. Sağlıklı beslenerek tırnaklarınızı içten güçlendirmelisiniz.
  • Metal törpüler tırnaklarınızda kırılmaya neden olur. Kağıt veya sünger törpüleri tercih etmelisiniz.
  • Protez tırnaklar veya kalıcı ojeler mantar oluşumuna neden olabiliyor. Bu tarz işlemleri sık sık yapmaktan kaçınmalısınız.
  • Tırnak makası ve törpüsü kişiye özel olmalıdır, hijyen sorunu yaşamamak için ortak kullanımı engellemelisiniz.
Hangi elbiseye hangi makyaj yapılır?Hangi elbiseye hangi makyaj yapılır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meme küçültme ameliyatı kimlere yapılır? Meme küçültme ameliyatı sonrası nelere dikkat etmek gerekir?Meme küçültme ameliyatı kimlere yapılır? Meme küçültme ameliyatı sonrası nelere dikkat etmek gerekir?
PARTNERGizli nikah! Eski G.Saraylı yıldız kimseye duyurmadan Türk güzelle dünya evine girdiGizli nikah! Eski G.Saraylı yıldız kimseye duyurmadan Türk güzelle dünya evine girdi
Bölgesel yağlanma derdine son! Sadece birkaç hareketle...Bölgesel yağlanma derdine son! Sadece birkaç hareketle...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da iki finalist belli oldu! Sevilen yarışmacı elendi

Survivor'da iki finalist belli oldu! Sevilen yarışmacı elendi

Sevilen dizide şoke eden sezon finali! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Sevilen dizide şoke eden sezon finali! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Sezgilerinize güvenin! İşte burç yorumları…

Sezgilerinize güvenin! İşte burç yorumları…

Model kalıplarını unutun! Tüm dünyaya ilham oldu

Model kalıplarını unutun! Tüm dünyaya ilham oldu

Yaşını öğrenenler inanmıyor

Yaşını öğrenenler inanmıyor

Balığın içinden çıkarılıyor: Etkisi inanılmaz! Yüze uygulandığında...

Balığın içinden çıkarılıyor: Etkisi inanılmaz! Yüze uygulandığında...

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bella Hadid de bu tekniği uyguluyormuş

Bella Hadid de bu tekniği uyguluyormuş

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tembellik zeka göstergesiymiş!

Tembellik zeka göstergesiymiş!

Zararını öğrendikten sonra evinize sokmayacaksınız

Zararını öğrendikten sonra evinize sokmayacaksınız

Güneş tutulmasının etkileri bu hafta ortaya çıkıyor!

Güneş tutulmasının etkileri bu hafta ortaya çıkıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.