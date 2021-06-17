Hangi elbiseye hangi makyaj yapılır?

Günlük makyaj veya özel gün makyajı fark etmez. Doğru bir kıyafetle kombinlenmeyen her makyaj yüzünüzde karmaşa yaratabilir. Birkaç tüyo ile siz de doğru makyajı yapabilir ve güzelliğinize güzellik katabilirsiniz.

KIRMIZI ELBİSE

Kırmızı renk çok dikkat çekebilen, enerjisi yüksek bir renktir. Kırmızı elbiseyi saha sade bir makyajla kombinlemek sizi daha orantılı gösterecektir. İnce bir eyeliner, pembe tonlarında allık ve bolca rimel ile fresh bir görüntü elde edebilirsiniz.

BEYAZ ELBİSE

Beyaz renk sadeliği ve klaslığı temsil eder. Her ten rengine yakışan bir renk olduğu için makyaj da ten rengine uygun tonlarda yapılmalıdır. Beyaz tenliyseniz siyah kalemle çerçevelenmiş bir göz makyajını tercih edebilir, dudaklarınızda nude tonları kullanabilirsiniz. Esmerseniz, sadece belirgin kirpikler ve kırmızı ruj detayı ile şahane görünebilirsiniz.

TAŞLI ELBİSE

Parıltılı pullar ve taşlar elbisenize ve size ayrı bir ışıltı katacaktır. Biraz daha öne çıkmak istiyorsanız iddialı bir ruj rengini tercih edebilirsiniz. Ancak daha sade bir makyaj ile elbiseyi öne çıkarmak istiyorsanız yanaklarda şeftali tonlarında allık kullanıp, highlighter ile elmacık kemiklerinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Göz makyajınızda ise şeftali tonlarında parıltılı ürünleri kullanabilirsiniz.