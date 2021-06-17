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Hangi elbiseye hangi makyaj yapılır?

17.06.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel makyaj yapmanın püf noktası; doğru ürünleri kullanmak, kendi yüzünüzü iyi tanımak ve makyajı doğru kıyafetle kombinlemektir. Hangi elbiseye nasıl bir makyajın uygun olacağı konusunda düşünceniz net değilse, bu önerileri dikkate alarak ilerleyebilirsiniz.

Hangi elbiseye hangi makyaj yapılır?

Günlük makyaj veya özel gün makyajı fark etmez. Doğru bir kıyafetle kombinlenmeyen her makyaj yüzünüzde karmaşa yaratabilir. Birkaç tüyo ile siz de doğru makyajı yapabilir ve güzelliğinize güzellik katabilirsiniz.

KIRMIZI ELBİSE

Kırmızı renk çok dikkat çekebilen, enerjisi yüksek bir renktir. Kırmızı elbiseyi saha sade bir makyajla kombinlemek sizi daha orantılı gösterecektir. İnce bir eyeliner, pembe tonlarında allık ve bolca rimel ile fresh bir görüntü elde edebilirsiniz.

BEYAZ ELBİSE

Beyaz renk sadeliği ve klaslığı temsil eder. Her ten rengine yakışan bir renk olduğu için makyaj da ten rengine uygun tonlarda yapılmalıdır. Beyaz tenliyseniz siyah kalemle çerçevelenmiş bir göz makyajını tercih edebilir, dudaklarınızda nude tonları kullanabilirsiniz. Esmerseniz, sadece belirgin kirpikler ve kırmızı ruj detayı ile şahane görünebilirsiniz.

TAŞLI ELBİSE

Parıltılı pullar ve taşlar elbisenize ve size ayrı bir ışıltı katacaktır. Biraz daha öne çıkmak istiyorsanız iddialı bir ruj rengini tercih edebilirsiniz. Ancak daha sade bir makyaj ile elbiseyi öne çıkarmak istiyorsanız yanaklarda şeftali tonlarında allık kullanıp, highlighter ile elmacık kemiklerinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Göz makyajınızda ise şeftali tonlarında parıltılı ürünleri kullanabilirsiniz.

YEŞİL ELBİSE

Yeşil elbisede yeşil tonlarında makyaj yapmak en büyük makyaj hatalarından biridir. Güzel bir görüntü için pastel tonlarında ve kahve tonlarında makyaj tercih edilmelidir.

SİYAH ELBİSE

Siyah gibi koyu renteki elbiselere dilediğiniz makyajı yapabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta elbisenizin yaka detayıdır. Boğaza kadar kapalı bir elbise giydiğinizde koyu göz makyajı yapmak sizi daha çok kapatabilir ve yüzünüzü karanlıkta bırakabilir. Göğüs dekoltesi detaylı elbiselerde koyu göz makyajı yapabilir, dudaklarınıza doğal tonlarda renkler kullanabilirsiniz.

MAVİ ELBİSE

Mavi renk de kırmızı gibi enerjisi yüksek bir renktir. Koyu mavi veya açık mavi gibi renkler fark etmez. Pastel pembe tonlarında yapacağınız makyaj ile elbisenizi ön plana çıkarabilirsiniz.

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