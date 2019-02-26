"Mülteci Haberleri: Gündem Belirleme ve Kamuoyu Oluşturmada Medyanın Rolü" semineri

"Daha İyi Hayatlar İçin Daha Çok Fırsat" sloganıyla yola çıkan "Hayata Fırsat Projesi" kapsamında düzenlenen "Mülteci Haberleri: Gündem Belirleme ve Kamuoyu Oluşturmada Medyanın Rolü" başlıklı farkındalık semineri, Ankara'da gerçekleştirildi.

Medya mensupları ve iletişim fakültesi öğrencilerinin katıldığı program, Ankara'daki Birleşmiş Milletler (BM) Enformasyon Merkezi Müdürü Ahmet Parla'nın "BM Bakış Açısı" başlıklı açılış dersiyle başladı.

Konuşmasına BM'nin genel işleyişi hakkında bilgi vererek başlayan Parla, BM nezdinde barış ve güvenlik, insan hakları, sürdürülebilir kalkınma ile iklim değişikliği gibi kavramları tanımladı.

Parla, BM'nin yapısında siyasi ve idari birimler olduğuna dikkati çekerek, "BM üyesi devletler, kararların alınmasında önemli rol oynar. Mülteciler ve göçmenlerle ilgili kararlar BM Genel Kurulu ve Ekonomik ve Sosyal Konsey'de alınıyor ve uygulamaya konuyor." dedi.

Son dönemde BM Genel Kurulu'nda mülteciler ve göçmenlerle ilgili iki ayrı paktın kabul edildiğini dile getiren Parla, geçen yıl aralık ayında BM Genel Kurulu'nda onaylanan "Mülteciler İçin Küresel İlkeler Sözleşmesi"nin, "mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin üzerindeki yükün hafifletilmesi", "mültecilerin bulundukları yeri kendine uygun hale getirmesi", "üçüncü ülkelere erişim" ve "mültecilerin kendi ülkelerine onurlu ve güvenli şekilde dönüşün sağlanması" gibi 4 ana hedefinin olduğunu anımsattı.