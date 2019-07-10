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"Mülteciler sadece göç alan ülkelerin sorumluluğunda değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 11:06 | Son Güncelleme

Ürdün Yarmouk Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ayat Nashwan: - "Herkes mülteciler meselesinden sorumlu. Bu sadece en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, Ürdün ve Lübnan'ın sorumluluğunda değil" - "Mültecilerin insanlık onurunun korunması için ülkeler arasındaki iş birliği çok önemli" - "Ürdün'ün mülteciler konusunda diğer ülkelere model olduğunu düşünüyorum. Bu sadece, 2011'de Suriye'den gelen mültecilerle ilgili değil. Ürdün daha önce de hem Iraklı hem de Filistinli mültecilere ev sahipliği yaptı"

NAZLI YÜZBAŞIOĞLU - ZUHAL DEMİRCİ - Ürdün Yarmouk Üniversitesi Mülteciler, Yerinden Edilen Kişiler ve Zorunlu Göç Çalışmaları Merkezi Direktörü ve Öğretim Üyesi Dr. Ayat Nashwan, mültecilerin insanlık onurunun korunması için ülkeler arasındaki iş birliğinin önemli olduğunu vurgulayarak mülteci meselesinin sadece göç alan ülkelerin sorumluluğunda olmadığını belirtti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) iş birliğinde ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının katkılarıyla düzenlenen "Göç ve Diaspora" temalı "Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce Kuruluşları Buluşması" forumuna katılan Nashwan, ülkesinin ve Türkiye'nin göç konusuna yaklaşımını AA muhabirine değerlendirdi.

Nashwan, Yarmouk Üniversitesi bünyesinde 1997'de kurulan Mülteciler, Yerinden Edilen Kişiler ve Zorunlu Göç Çalışmaları Merkezinin, mülteci meselesini ele alan çeşitli araştırma projeleri üzerine çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Türkiye, Lübnan ve Ürdün'ün çok sayıda Suriyeliye ev sahipliği yapması dolayısıyla birçok ortak noktasının bulunduğuna işaret eden Nashwan, "İlk odaklanmamız gereken konulardan biri entegrasyon." değerlendirmesinde bulundu.

Nashwan, Suriyeli ve Ürdünlüler arasında dil, kültür, gelenek ve görenek gibi birçok ortak noktanın bulunduğuna dikkati çekerek "Bu nedenle Ürdün'ün mülteciler konusunda diğer ülkelere model olduğunu düşünüyorum. Bu sadece, 2011'de Suriye'den gelen mültecilerle ilgili değil. Ürdün daha önce de hem Iraklı hem de Filistinli mültecilere ev sahipliği yaptı." dedi.

Ürdün'ün bu konudaki tecrübesinin önemli olduğunu belirten Nashwan, "Ancak, tek başımıza çalışamayız, iş birliği yapmak zorundayız. Bu nedenle bugün düzenlenen forum, bilimsel temeli olan akademisyenlerle mülteci meselelerinin ele alması için bir ihtiyaç." ifadelerini kullandı.

Nashwan, ülkesi Ürdün'de yaklaşık 1,4 milyon mültecinin bulunduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mültecilerin insanlık onurunun korunması için ülkeler arasındaki iş birliği çok önemli. Herkes bu meseleden sorumlu. Bu sadece en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, Ürdün ve Lübnan'ın sorumluluğunda değil. Diğer ülkeler bu durumdan etkilenmediklerini düşünüyor fakat bir şekilde etkileniyorlar. Bu ülkeler Ürdün'ü desteklemeli. Avrupa Birliği (AB) Ürdün'e mülteciler konusunda çok fazla destekte bulundu fakat bu destek son birkaç yılda azaldı. Şu anda acil durum müdahalesinde değiliz, gelişme safhasında olduğumuzu düşünüyorum."

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AB Forum mülteciler ORSAM Suriye Türkiye Ürdün YTB

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