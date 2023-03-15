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Mümtaz Gövce kimdir? Depremde ailesini kaybeden Mümtaz Gövce'nin kızının ses kaydı ünlü spikeri gözyaşlarına boğdu!

15.03.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mümtaz Gövce, 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremde 10 yaşındaki kızı Elif'i kaybetti. Küçük kızın, “Baba bak ben de öleceğim” diyerek ses kaydı ve fotoğraf yolladığı ortaya çıktı. Mümtaz Gövce basında yer alan haberler sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Mümtaz Gövce kimdir?

Mümtaz Gövce kimdir? Depremde ailesini kaybeden Mümtaz Gövce'nin kızının ses kaydı ünlü spikeri gözyaşlarına boğdu!

Mümtaz Gövce'nin ailesi, Hatay Antakya’daki Elit Apartmanı’ndaydı. Kahramanmaraş merkezli depremde apartmanın yıkılması sonucu yaklaşık 150 kişi hayatını kaybetti. Mümtaz Gövce kızının enkaz altında bıraktığı ses kaydı ile yıkıldı. o gece İstanbul’da olan Mümtaz Göve'nin kızı Elif'in ses kaydı haber spikeri Serap Belet'i de gözyaşlarına boğdu.

MÜMTAZ GÖVCE KİMDİR?

Mümtaz Gövce ve ailesi Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşıyorlardı. Mümtaz Gövce deprem günü İstanbul'daydı.

Depremde yıkılan Hatay Antakya'daki Elit Apartmanı'nda yaşayan 4 kişilik Gövce ailesinden, iş seyahati için 6 Şubat gecesi İstanbul'da olan baba Mümtaz Gövce dışında sağ kurtulan olmadı.

150 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanda eşi Sena, kızları Ece Birce (6) ile Elif Eylül'ü (10) kaybeden Mümtaz Gövce, yaşadıklarını anlattı.

MÜMTAZ GÖVCE'NİN KIZININ SES KAYDI ÜNLÜ SPİKERİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU

Bu haberin ardından Habertürk spikeri Serap Belet gözyaşlarını tutamadı.

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