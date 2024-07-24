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  4. Kayseri'de kahreden görüntü! Turistik göl kuruma noktasında

Kayseri'de kahreden görüntü! Turistik göl kuruma noktasında

24.07.2024 14:20
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Kayseri'nin doğal güzellikleriyle simge haline gelen Erciyes Dağı eteklerinde bulunan, Tekir Göleti'nde çekilen son fotoğraf karesi endişe yarattı. Başta kamp turizmi ve yaylacılar olmak üzere birçok misafir ağırlayan Tekir Göleti kuruma noktasına geldi, sular metrelerce çekildi.

Kayseri'de kahreden görüntü! Turistik göl kuruma noktasında

Kayseri'deki Erciyes Dağı eteklerinde bulunan, başta kamp turizmi ve yaylacılar olmak üzere birçok misafir ağırlayan Tekir Göleti'nin son hali endişe yarattı.

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KURUMAYA YÜZ TUTTU

Erciyes Dağı'nda Deliçay Deresi üzerine kurulan Tekir Göleti kurumaya yüz tuttu.

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Temelden 19,50 metre yüksekliğe sahip olan, 2 bin 750 metreküp su depolayan göletteki su, şehirde etkisini sürdüren sıcak havalar ve yağışın beklenen seviyede olmaması nedeniyle metrelerce çekildi.

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Tekir Göleti'nin önceki ve sonraki hali, kuraklık tehlikesini gözler önüne serdi.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri kuraklık
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