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Münir Özkul Beyoğlu’nda anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 19:39 | Son Güncelleme

Usta sanatçı Münir Özkul, ölümünün 1’inci yılında Beyoğlu Belediyesi’nce düzenlenen seminerle anıldı.

Münir Özkul Beyoğlu’nda anıldı

İSTANBUL, (DHA) - Usta sanatçı Münir Özkul, ölümünün 1’inci yılında Beyoğlu Belediyesi’nce düzenlenen seminerle anıldı. Seminere Münir Özkul ile daha önce çalışma fırsatı bulan ve onu yakından tanıyan çok sayıda sanatçı dostu ve aile yakınları katıldı.

Türk sinemasının duayen ismi merhum Münir Özkul vefatının yıldönümünde, Akademi Beyoğlu’nda meslektaşları Yılmaz Atadeniz ve Engin Çağlar’ın anılarıyla bir kez daha yad edildi. Özkul için 'Hepimizin Hocası Münir Özkul Nam-ı Diğer Mahmut Hoca' isimli seminer düzenlendi.

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK ) Başkanı Elif Dağdeviren’in moderatörlüğünde, Münir Özkul’un meslektaşları Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (Se-Sam) Başkanı Yılmaz Atadeniz, Film-San Vakfı Başkanı Engin Çağlar ve Münir Özkul’un kızı Güner Özkul'un katıldığı seminerde, Özkul’un Yeşilçam serüveni, anıları dinleyicilerle paylaşıldı. Sanatçı dostları hikayelerini paylaşırken göz yaşlarına engel olamadı.

"BİZ ONA 'MÜNİR ABİ' DERİZ"

Münir Özkul ile aynı filmlerde oynama şerefine eriştiklerini dile getiren Film-San Başkanı Engin Çağlar, “Bu gün Türk sinemasının önemli ismi Münir Özkul’u anma günü. Münir abi ile çok küçük yaşta tanıştım. Sonrada karşılıklı aynı filmlerde ve dizide oynama keyfine eriştim. Kendisi, Türk sinemasının gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından biridir. Çok insancıl, iyi niyetli ve yeni gelenlere hocalık yapan, yol gösterici bir tavrı vardı. Bize bu anlamda hocalık ettiği için biz ona 'Münir Abi' deriz" dedi.

"1 YILIN NASIL GEÇTİĞİNİ ANLAMADIK"

Münir Özkul’un kızı Güner Özkul da, daha kaybettiklerini idrak edemeden 1 yılın geçtiğini ifade ederek, "Öncelikle onu kabristanda andık. Beyoğlu’na bu programı gerçekleştirdikleri için minnettarız. Cenazesinin kaldırılması sırasında da çok yardımcı oldular. Beyoğlu onun ikinci evi" diye konuştu.

"ANILARI YAD EDİYORUZ"

Münir Özkul’u anmak için usta sanatçılarla bir araya geldiklerini belirten TÜRSAK Başkanı Elif Dağdeviren ise, "Geçen yıl usta bir oyuncuyu kaybetmiştik. Türkiye’nin her yerinde anma töreni olduğu gibi bugün biz de anacağız. Törenden ziyade anılarıyla yad etmek, daha insani daha şefkatli onun rollerini hakkını veren bir sohbet için buradayız" ifadelerini kullandı.

Münir Özkul Beyoğlu’nda anıldıMünir Özkul Beyoğlu’nda anıldıMünir Özkul Beyoğlu’nda anıldıMünir Özkul Beyoğlu’nda anıldı

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