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Munzur Dağlarında yaban keçileri görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 08:56 | Son Güncelleme

Erzincan ile Tunceli sınırında yer alan Munzur Dağlarında, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan yaban keçileri, yüksek kesimlerdeki sarp kayalıklarda beslenirken İHA ekibi tarafından görüntülendi.Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde bulunan yaban keçileri, Erzincan’da görüntülendi.Sarp kayalıklar arasında meşe filizleri ve otlarla karınlarını doyuran keçiler, bazı zamanlarda da Erzincan - Tunceli kara yoluna inerek, Munzur Çayı’ndan su ihtiyaçlarını gideriyor.2 yavrusuyla birlikte dolaşan yaban keçisi uzun süre objektiflere yansıdı.

Munzur Dağlarında yaban keçileri görüntülendi

Erzincan ile Tunceli sınırında yer alan Munzur Dağlarında, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan yaban keçileri, yüksek kesimlerdeki sarp kayalıklarda beslenirken İHA ekibi tarafından görüntülendi.
Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde bulunan yaban keçileri, Erzincan’da görüntülendi.
Sarp kayalıklar arasında meşe filizleri ve otlarla karınlarını doyuran keçiler, bazı zamanlarda da Erzincan - Tunceli kara yoluna inerek, Munzur Çayı’ndan su ihtiyaçlarını gideriyor.
2 yavrusuyla birlikte dolaşan yaban keçisi uzun süre objektiflere yansıdı. Yaban hayatı açısından zengin olan ve 42 bin 674 hektar alandan oluşan Munzur bölgesi, yaban keçisi, ayı, kurt, tilki, vaşak, su samuru ve domuz gibi pek çok hayvana ev sahipliği yapıyor.

Munzur Dağlarında yaban keçileri görüntülendi

Munzur Dağlarında yaban keçileri görüntülendi

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