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Munzur Üniversitesinde mezuniyet töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 17:25 | Son Güncelleme

Törende, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde mezun olan 1500 öğrenci diploma aldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, Munzur Üniversitesinin 2018-2019 akademik yılında mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Munzur Üniversitesi kampüsündeki mezuniyet töreninde konuşan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, üniversitenin, Tunceli'nin ve ülkenin en önemli değerlerinden olduğunu söyledi.

Tunceli'de güvenlik güçlerinin terörle mücadelede başarılı operasyonlara imza attığını belirten Sonel, "Terörle mücadeledeki başarıyla Tunceli artık huzur, turizm ve spor şehri oldu." dedi.

Üniversitenin, kentin gelişimine önemli katkılar sağladığını belirten Sonel, mezun olan öğrencilere hitaben şunları kaydetti:

"Sizler burada yıllarını geçiren genç kardeşlerimizsiniz. Gittiğiniz yerlerde Tunceli'nin doğal güzelliklerini, akarsularını, organik ürünlerini, tarihi eserlerini, misafirperverliğini lütfen anlatın. Çünkü bu şehir bunları hak ediyor. Görüyorsunuz Tunceli'de çok büyük projeleri hayata geçirdik. Artık Venedik'e gitmeye gerek yok, gelsinler Munzur Çayı'nda gondol sefası yapsınlar. İsteyen tekne gezisi, rafting, kano yapsın." diye konuştu.

Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek de 2008'de kurulan üniversiteden bu yıl 1500, kuruluşundan itibaren ise 12 bin öğrencinin mezun edildiğini belirtti.

Üniversitelerinin bu yıl Yükseköğretim Kalite Kurulunca yapılan değerlendirme sürecinde üstün başarı elde ettiğini belirten İpek, "Üniversitemiz son 5 yılda uluslararası alandaki tüm yayın performans sıralamalarında üst sıralarda kendisine yer bulmuştur. Bu başarıların elde edilmesinde tüm öğrenci ve personelimiz ile paydaşlarımızın da önemli katkıları olmuştur." ifadelerini kullandı.

Tören, öğrencilerin diploma ve başarı belgelerini alması sonrası müzik dinletisiyle sona erdi.

Munzur Üniversitesine bağlı Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulundan 2018-2019 akademik yılından mezun olan öğrenciler için de Keban Baraj Gölü'nde feribotla gezi programı düzenlendi.

Bazı öğrencilerin girişimi ve üniversite akademik personeli ile Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan'ın katkılarıyla yapılan feribotla gezide öğrenciler, halay çekip mezuniyet pastası keserek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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