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Muradiye’de akraba iki ailenin arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 20:48 | Son Güncelleme

VAN'ın Muradiye ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Seracettin SEÇKİN/MURADİYE (Van), (DHA)- VAN'ın Muradiye ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Olay, bugün öğlen saatlerinde ilçenin Adaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba oldukları belirtilen iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda aile bireylerinin açtığı ateş sonucu Alihan H. ve M.H. yaralandı. Kavganın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma sevk edildi. Güvenlik güçleri iki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi adı. Yaralılar ise ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alihan H. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ayağından yaralanan M.H., Van’a sevk edildi.
Silahlı kavga ile ilgili soruşturma başlatan jandarma, şüpheliler İ.H., J.H. ve İ.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 1 tabanca, 4 av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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