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"Murat 124" tutkunları Pozantı'da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 20:24 | Son Güncelleme

"Murat 124" tutkunları Pozantı'da buluştu

"Murat 124" model otomobil tutkunları, Adana'nın Pozantı ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte buluştu.

İstanbul’dan Kahramanmaraş’a, Adana’dan İzmir'e kadar 81 şehirden klasik otomobil severlerin bir araya geldiği etkinlik, Belemedik Tabiat Parkı'nda kurulan kamp ile başladı.

Murat 124 Sevdası Kulübü Kurucu Başkanı Ali Demir, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin dört bir yanından gelen dostlarıyla Pozantı'da buluştuklarını söyledi.

Dostlarıyla doğa manzaralı "eşsiz" bir mekanda bir araya geldiklerini belirten Demir, "Geçtiğimiz yıl da buraya gelmiştik ve arkadaş gruplarımızla çok beğenmiştik. Belemedik Tabiat Parkı'nda piknik yapıp, doğanın keyfini çıkaracağız. Bütün vatandaşları davet ediyorum." diye konuştu.

Pozantı Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar alanda çeşitli etkinlikler düzenledi.

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Anahtar Kelimeler:
adana Belemedik otomobil Pozantı

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