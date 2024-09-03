HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Murat Ağırel, 'öldürülmem için ihale açılmış' diyerek o videoyu paylaştı: Olay olacak görüntüler: Herkes Ali Yerlikaya'yı etiketledi, sosyal medya bunu konuşuyor

Murat Ağırel, 'öldürülmem için ihale açılmış' diyerek o videoyu paylaştı: Olay olacak görüntüler: Herkes Ali Yerlikaya'yı etiketledi, sosyal medya bunu konuşuyor

03.09.2024 13:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölüm tehdidi! Gazeteci Murat Ağırel, kendisine gönderilen videoyu sosyal medyadan paylaştı. Videoda maskeli bir kişinin, Ağırel'in öldürülmesi için bir vekil tarafından 'ihale' açıldığını ve 'botokslu başkan' olarak isimlendirdiği kişinin, bu işi üstlendiğini öne sürdü. Ağırel ise, "Her gün evimin önünde bekleyen, beni gözetleyen ve çöplerimi karıştıran kişiler, bu tehditlerin gerçekliğini gözler önüne seriyor" dedi. O video sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Murat Ağırel, 'öldürülmem için ihale açılmış' diyerek o videoyu paylaştı: Olay olacak görüntüler: Herkes Ali Yerlikaya'yı etiketledi, sosyal medya bunu konuşuyor

Gazeteci Murat Ağırel, yüzü maskeli bir şahıs tarafından yayınlanan ve kendisine de gönderilen videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu videoda konuşan maskeli kişi, Murat Ağırel'in öldürülmesi için 'ihale' açıldığını ve 'botokslu başkan' olarak isimlendirdiği bu kişinin Ağırel'i öldürmek için faaliyete geçtiğini anlattı.

fgnlm

“HER GÜN EVİMİN ÖNÜNDE GÖZETLENİYORUM”

Bu tehdidin kendisi için ilk olmadığını belirten Ağırel, " Sosyal medyada bir şahıs tarafından yayınlanan ve bana gönderilen bir videoda, öldürülmem için ihale açıldığı ve infaz emrimin verildiği açıkça belirtiliyor. Bu videoyu şimdi sizlerle paylaşıyorum. Bu, ne yazık ki ilk tehdit değil. Daha önce de benzer istihbaratlar aldım ve durumu yetkililere defalarca ilettim. Ancak, her gün evimin önünde bekleyen, beni gözetleyen ve çöplerimi karıştıran kişiler, bu tehditlerin gerçekliğini gözler önüne seriyor” dedi.

Ağırel her gün yeni bir ölüm tehdidi ile karşı karşıya kaldığının altını çizerken, “Kitaplarımın toplatılması için baskılar yapılıyor, evimin önünde sürekli nöbet tutuluyor ve peş peşe davalar açılıyor. Bugünkü tehdidin ciddiyeti ne olursa olsun, bu ülke için mücadele ederken, kamuoyunu bilgilendirmek benim görevimdir” ifadelerini kullandı.

“DEVLETİN İÇİNDEKİ SATIN ALDIĞIN ADAMLARI İFŞA EDİYORUM”

Ağırel'in paylaştığı videoda, “Devletin içindeki satın aldığın adamları ifşa ediyorum. Botokslu başkan kendini çok akıllı görüyorsun. Gazeteci Murat Ağırel'in ihalesi sana geldi. Yalan mı? Yalansa çık yalan de. Kabul ettin sonra yemedi medyaya düşlerim diye. Almadın ihaleyi” sözlerini sarfeden yüzü maskeli kişinin, “Cinayet senin branşın. Tekrar kabul ettin. Murat Ağırel'i öldürmek için faaliyete geçtiğini biliyorum. Bir dahaki videoda hangi vekilin sana bu işi ihale ettiğini de anlatacağım” dediği görüldü.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’YA SESLENDİLER

O paylaşıma yüzlerce yorum ve binlerce beğeni geldi. Sosyal medya kullanıcıları Ağırel’e koruma talep ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı etiketlemeyi unutmadı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Murat Ağırel
En Çok Okunan Haberler
Enflasyon rakamları açıklandı!

Enflasyon rakamları açıklandı!

Kasım Gülpınar'dan istifa sonrası dikkat çeken hamle! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile görüşecek…

Kasım Gülpınar'dan istifa sonrası dikkat çeken hamle! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile görüşecek…

Artık e-Devlet üzerinden tek bir ekranda işlemler halledilebilecek

Artık e-Devlet üzerinden tek bir ekranda işlemler halledilebilecek

Ayhan Bora Kaplan davasında 7 sanığa tahliye! Davada tutuklu sanık kalmadı

Ayhan Bora Kaplan davasında 7 sanığa tahliye! Davada tutuklu sanık kalmadı

Esenyurt'ta görenleri şaşkına çeviren olay! Çıplak bir şekilde araçtan atıldı

Esenyurt'ta görenleri şaşkına çeviren olay! Çıplak bir şekilde araçtan atıldı

Kılıçlı yemin töreni sonrası 'tarikat-cemaat' iddialarına yanıt

Kılıçlı yemin töreni sonrası 'tarikat-cemaat' iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Çok satan ürünler Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel indirimde

Çok satan ürünler Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel indirimde

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.