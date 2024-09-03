Murat Ağırel, 'öldürülmem için ihale açılmış' diyerek o videoyu paylaştı: Olay olacak görüntüler: Herkes Ali Yerlikaya'yı etiketledi, sosyal medya bunu konuşuyor

Gazeteci Murat Ağırel, yüzü maskeli bir şahıs tarafından yayınlanan ve kendisine de gönderilen videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu videoda konuşan maskeli kişi, Murat Ağırel'in öldürülmesi için 'ihale' açıldığını ve 'botokslu başkan' olarak isimlendirdiği bu kişinin Ağırel'i öldürmek için faaliyete geçtiğini anlattı.

“HER GÜN EVİMİN ÖNÜNDE GÖZETLENİYORUM”

Bu tehdidin kendisi için ilk olmadığını belirten Ağırel, " Sosyal medyada bir şahıs tarafından yayınlanan ve bana gönderilen bir videoda, öldürülmem için ihale açıldığı ve infaz emrimin verildiği açıkça belirtiliyor. Bu videoyu şimdi sizlerle paylaşıyorum. Bu, ne yazık ki ilk tehdit değil. Daha önce de benzer istihbaratlar aldım ve durumu yetkililere defalarca ilettim. Ancak, her gün evimin önünde bekleyen, beni gözetleyen ve çöplerimi karıştıran kişiler, bu tehditlerin gerçekliğini gözler önüne seriyor” dedi.

Ağırel her gün yeni bir ölüm tehdidi ile karşı karşıya kaldığının altını çizerken, “Kitaplarımın toplatılması için baskılar yapılıyor, evimin önünde sürekli nöbet tutuluyor ve peş peşe davalar açılıyor. Bugünkü tehdidin ciddiyeti ne olursa olsun, bu ülke için mücadele ederken, kamuoyunu bilgilendirmek benim görevimdir” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada bir şahıs tarafından yayınlanan ve bana gönderilen bir videoda, öldürülmem için ihale açıldığı ve infaz emrimin verildiği açıkça belirtiliyor. Bu videoyu şimdi sizlerle paylaşıyorum.



Bu, ne yazık ki ilk tehdit değil. Daha önce de benzer istihbaratlar aldım ve… pic.twitter.com/2KuFdwPnDV — Murat AĞIREL (@muratagirel) September 3, 2024

“DEVLETİN İÇİNDEKİ SATIN ALDIĞIN ADAMLARI İFŞA EDİYORUM”

Ağırel'in paylaştığı videoda, “Devletin içindeki satın aldığın adamları ifşa ediyorum. Botokslu başkan kendini çok akıllı görüyorsun. Gazeteci Murat Ağırel'in ihalesi sana geldi. Yalan mı? Yalansa çık yalan de. Kabul ettin sonra yemedi medyaya düşlerim diye. Almadın ihaleyi” sözlerini sarfeden yüzü maskeli kişinin, “Cinayet senin branşın. Tekrar kabul ettin. Murat Ağırel'i öldürmek için faaliyete geçtiğini biliyorum. Bir dahaki videoda hangi vekilin sana bu işi ihale ettiğini de anlatacağım” dediği görüldü.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’YA SESLENDİLER

O paylaşıma yüzlerce yorum ve binlerce beğeni geldi. Sosyal medya kullanıcıları Ağırel’e koruma talep ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı etiketlemeyi unutmadı.