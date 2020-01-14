HABER
  4. Murat Dağı'ndaki pistler kayak tutkunlarını bekliyor

Murat Dağı'ndaki pistler kayak tutkunlarını bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 11:20 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Gediz ilçesi sınırları içinde kalan Murat Dağı, sunduğu kış tatili olanaklarıyla ziyaretçilerinin beğenisini topluyor. Doğal güzellikleri sayesinde turistlere hem kayak hem de termal turizm keyfinin bir arada yaşanmasına imkan sağlayan Murat Dağı, sadece Türklerin değil yabancı ziyaretçilerin de gözdesi oldu.

Zirveye yakın yükseklikte kayak pisti, 1500 metre rakımda ise 41 derece sıcaklığa sahip termal kaynaklara sahip bölge, yerli ve yabancı ziyaretçilerine farklı bir kış turizmi vadediyor.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklığındaki Murat Dağı, Kütahya ve Uşak illerinin doğal sınırını oluşturmasının yanı sıra bölgenin en yüksek dağı olma özelliğini de taşıyor.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AA muhabirine, Murat Dağı'nın hem kayak hem de termal turizme imkan sağlayan Türkiye'deki nadir bölgeler arasında yer aldığını söyledi.

Bu dağın her mevsim ziyaret edilebildiğini belirten Akçadurak, şöyle konuştu:

"Bizi diğer kayak merkezlerinden farklı kılan, termal ile birlikte olmasıdır. Belediye olarak buraya ciddi yatırımlar yaptık. İl Özel İdaresi de buranın daha da güzelleşmesi için katkıda bulundu. Murat Dağı bakir bir turizm bölgesi. Kayak merkezimizde daha geç eriyen kristal kar var. Nisana kadar bu bölgede kayak yapılabiliyor. Murat Dağı yılın her ayı turizme uygun bölge. Burada termal, kayak ve yayla turizmi olarak vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bölgede endemik bitkiler yetişiyor. Yabani hayvan ve kuş çeşitliği var."

Akçadurak, Murat Dağı'nda tesis kurmak isteyen yatırımcılara her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını vurguladı.

SEZON 20 OCAK'TA AÇILIYOR

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan da Murat Dağı'ndaki kayak merkezinin, 7 yıllık çalışmanın ardından iyi bir aşamaya geldiğini anlatı.

Merkezde 3 aşamadan oluşan, ilk başlayanlara da profesyonellere de hitap eden kayak pistlerinin bulunduğunu aktaran Tan, "Murat Dağı, Kütahya'nın ve Ege Bölgesi'nin önemli bir değeridir. Önümüzdeki yıllarda kayak merkezimizin çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum." dedi.

Milletvekili Tan, kayak sezonu resmi açılışının 20 Ocak'ta düzenlenecek etkinlikler ve görsel şölenle yapılacağını sözlerine ekledi.

Ziyaretçilerden Uşak Üniversitesinde öğretim görevlisi Erdi Yılmaz, Murat Dağı'nda hem termal hem de kayak keyfini aynı anda yaşadıklarını dile getirdi.

Eskişehir'den günübirlik gelen Devran Demirci ise yakın olması sebebiyle kayak için Kütahya'yı tercih ettiklerini belirtti. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı
Gümüşhane'de karla mücadele çalışmasıGümüşhane'de karla mücadele çalışması
KOSGEB desteği ile iş yeri açtı, taleplere yetişemiyorKOSGEB desteği ile iş yeri açtı, taleplere yetişemiyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gediz kayak Kütahya murat dağı Termal turizm

En Çok Okunan Haberler

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

'Ateşkes sona erdi, savaş devam edecek'

'Ateşkes sona erdi, savaş devam edecek'

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! 15 köpek saldırdı, kafa derisi parçalandı

Küçük çocuk dehşeti yaşadı! Tam 15 köpek...

Son dakika! Van merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Son dakika! Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Ankara'da yolun ortasında çıkan kavganın sebebi şaşkına çevirdi

Kavganın sebebi şaşkına çevirdi

İzinsiz hipnoz tedavisi yapıldığı iddia edilen iş yeri kapatıldı

İzinsiz hipnoz tedavisi yapıldığı iddia edilen iş yeri kapatıldı

Adana'da yaşlı kadının feci ölümü

Yaşlı kadının feci ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.