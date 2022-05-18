HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Murat Ongun görevden mi alındı? Murat Ongun kimdir? Murat Ongun kaç yaşında ve nerelidir?

Murat Ongun görevden mi alındı? Murat Ongun kimdir? Murat Ongun kaç yaşında ve nerelidir?

18.05.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Ongun gündemde yer alıyor. İBB Sözcüsü Murat Ongun hakkında vatandaşlar detaylı bir araştırma içine girdi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Sözcülük Birimi’nin kaldırıldığı iddiasına ilişkin konuştu. Peki, Murat Ongun istifa mı etti? Murat Ongun kimdir? İşte Murat Ongun hakkındaki detaylar!

Murat Ongun görevden mi alındı? Murat Ongun kimdir? Murat Ongun kaç yaşında ve nerelidir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sözcüsü Murat Ongun’un istifa ettiği haberleri sosyal medyanın gündemindeydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) sıcak saatler yaşanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kritik anlarda karıştığı skandallarla gündeme gelen İBB Sözcüsü Murat Ongun'u görevden aldığı, bunun için İBB sözcülüğü birimini kaldırdığı öne sürüldü. İşte İBB ve CHP'yi karıştıran Murat Ongun hakkında yaşanan detaylar...

MURAT ONGUN KİMDİR?

Murat Ongun 1975 yılında Ankara'da dünyaya gelmesinin ardından kalan eğitimini Giresun'da tamamladı. Ardından Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı ve Ankara'ya yerleşti. Mezuniyetinden sonra Ankara'daki Show Haber bürosunda muhabir olarak çalışmaya başladı. Ardından İstanbul'a yerleşti ve burada Star TV ve ATV için çalıştı.

Habertürk TV'nin kuruluşu ile birkaç yıl bu televizyon için hem muhabir, hem de idareci olarak çalıştı. Kanalın satılmasının ardından kendi isteğiyle ayrılarak kurucusu olduğu bir dijital gazete için yazılar yazdı ve yöneticiliğini yaptı. 2012'ten 2014'e kadar CNN Türk'te yayınlanan bir programda sunuculuk yaptı.

2014 yılında dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için çalışmaya başladı. İmamoğlu'nun İBB başkanı seçilmesiyle basın, yayın ve halkla ilişkiler danışmanı olarak görevlendirildi. "Medyanın İç Savaşı" ve "Karanlık Hikaye" isimli iki kitabı bulunmaktadır.

MURAT ONGUN GÖREVDEN Mİ ALINDI?

Ekrem İmamoğlu konu ile açıklamada bulundu.
İmamoğlu, "Konuştuğumuz konuların arasında çok küçük bir konu. Murat Ongun benim çok değerli bir yol arkadaşımdır. Başka görevleri vardır. Daha önce benim kararımla sözcülük makamı kurmayı uygun görmüştüm. Şu anda gördüğüm ortamda sözcülük makamının bir takım sonuçlarından dolayı, toplumun da buna gösterdiği refleksten, ne yazık ki siyasi rakiplerimizin de bu alanda dezenformasyon oluşturma çabasından dolayı ben sözcülük makamını kaldırdım, şu anda böyle bir makam yok. Murat Bey de diğer işlerine bakıyor" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da trafik yoğunluğu!İstanbul'da trafik yoğunluğu!
İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayınİbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın
Yolda karşılaştığı kardeşlere kurşun yağdırdıYolda karşılaştığı kardeşlere kurşun yağdırdı
Anahtar Kelimeler:
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktı

Ünlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktı

Erdoğan'dan SADAT, Atatürk Havalimanı ve Kaftancıoğlu açıklaması

Erdoğan'dan SADAT, Atatürk Havalimanı ve Kaftancıoğlu açıklaması

Akaryakıta büyük bir zam daha geliyor!

Akaryakıta büyük bir zam daha geliyor!

Uzman çavuşu öldürmüştü! Bu mesajı yazmış: Yatakta iyi değilsin

Uzman çavuşu öldürmüştü! Bu mesajı yazmış: Yatakta iyi değilsin

Korkunç görüntü! Kazdıkça çıktı, kokuya dayanamadılar

Korkunç görüntü! Kazdıkça çıktı, kokuya dayanamadılar

İkram edilen poğaçayı yedi, hayatının şokunu yaşadı! 'Gözlerimi açtığımda...'

İkram edilen poğaçayı yedi, hayatının şokunu yaşadı! 'Gözlerimi açtığımda...'

İlginizi Çekebilir

Kanserden farkı yok! Türkiye alarm veriyor

Kanserden farkı yok! Türkiye alarm veriyor

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

132 kişiye mezar olmuştu! Kazanın nedenine dair şaşırtan iddia

132 kişiye mezar olmuştu! Kazanın nedenine dair şaşırtan iddia

Meksika'dan ABD'ye uzanan tünel şoke etti

Meksika'dan ABD'ye uzanan tünel şoke etti

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.