Murat Ongun görevden mi alındı? Murat Ongun kimdir? Murat Ongun kaç yaşında ve nerelidir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sözcüsü Murat Ongun’un istifa ettiği haberleri sosyal medyanın gündemindeydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) sıcak saatler yaşanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kritik anlarda karıştığı skandallarla gündeme gelen İBB Sözcüsü Murat Ongun'u görevden aldığı, bunun için İBB sözcülüğü birimini kaldırdığı öne sürüldü. İşte İBB ve CHP'yi karıştıran Murat Ongun hakkında yaşanan detaylar...

MURAT ONGUN KİMDİR?

Murat Ongun 1975 yılında Ankara'da dünyaya gelmesinin ardından kalan eğitimini Giresun'da tamamladı. Ardından Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı ve Ankara'ya yerleşti. Mezuniyetinden sonra Ankara'daki Show Haber bürosunda muhabir olarak çalışmaya başladı. Ardından İstanbul'a yerleşti ve burada Star TV ve ATV için çalıştı.

Habertürk TV'nin kuruluşu ile birkaç yıl bu televizyon için hem muhabir, hem de idareci olarak çalıştı. Kanalın satılmasının ardından kendi isteğiyle ayrılarak kurucusu olduğu bir dijital gazete için yazılar yazdı ve yöneticiliğini yaptı. 2012'ten 2014'e kadar CNN Türk'te yayınlanan bir programda sunuculuk yaptı.

2014 yılında dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için çalışmaya başladı. İmamoğlu'nun İBB başkanı seçilmesiyle basın, yayın ve halkla ilişkiler danışmanı olarak görevlendirildi. "Medyanın İç Savaşı" ve "Karanlık Hikaye" isimli iki kitabı bulunmaktadır.

MURAT ONGUN GÖREVDEN Mİ ALINDI?

Ekrem İmamoğlu konu ile açıklamada bulundu.

İmamoğlu, "Konuştuğumuz konuların arasında çok küçük bir konu. Murat Ongun benim çok değerli bir yol arkadaşımdır. Başka görevleri vardır. Daha önce benim kararımla sözcülük makamı kurmayı uygun görmüştüm. Şu anda gördüğüm ortamda sözcülük makamının bir takım sonuçlarından dolayı, toplumun da buna gösterdiği refleksten, ne yazık ki siyasi rakiplerimizin de bu alanda dezenformasyon oluşturma çabasından dolayı ben sözcülük makamını kaldırdım, şu anda böyle bir makam yok. Murat Bey de diğer işlerine bakıyor" dedi.

