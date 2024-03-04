Murat Ongun, Murat Kurum'un miting videosunu paylaştı: 'Vaat ettiğiniz hattımız açılıyor'

Yerel seçime kısa süre kalan adaylar çalışmalarını hızlandırdı. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da Sultanbeyli Mitingi'nde yaptığı konuşmada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek "1 Nisan'da görevi bırakacak mevcut yarı zamanlı CHP'li İBB Başkanı, 'Ben metro fatihiyim' diyor. Sultanbeyli'nin metrosunu bitiremeyen sen mi fatih olacaksın?" dedi. Murat Kurum, Sultanbeyli-Kurtköy-Sabiha Gökçen ile Sultanbeyli Devlet Hastanesi-Yenidoğan hatlarını 1 Nisan'dan sonra çalışıp ilçeye kazandıracaklarını, yine Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattını hızlıca yapacaklarını belirtti.

"VAAT ETTİĞİNİZ HATTIMIZ CUMARTESİ AÇILIYOR"

Murat Ongun'un konuşmasının ardından ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isim olan Murat Ongun'dan açıklama geldi. Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nın açılışını yapacaklarını belirten Murat Ongun Kurum'a "16 Mart Cumartesi saat 13.30’da vaat ettiğiniz hattımız açılıyor. Tüm halkımız davetlidir. Siz de." yanıtını verdi.

16 Mart Cumartesi saat 13.30’da vaat ettiğiniz hattımız açılıyor. Tüm halkımız davetlidir. Siz de. pic.twitter.com/mSTZR3y3sG — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) March 4, 2024

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