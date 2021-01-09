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Muratpaşa Belediyesi’nden eski hükümlünün müdür yapıldığı iddiasına açıklama

09.01.2021 14:31 | Son Güncelleme:
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Muratpaşa Belediyesi biri polis altı kişinin katilinin belediyede müdür yapıldığına ilişkin haberler hakkında açıklama yaptı.

Muratpaşa Belediyesi biri polis altı kişinin katilinin belediyede müdür yapıldığına ilişkin haberler hakkında açıklama yaptı. Açıklamada Murat K. isimli çalışanın Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde ‘müdür’ görevinde olmadığı, bunun yasal olarak da imkanı bulunmadığı belirtilerek, "Söz konusu eski hükümlü, pazar yerlerinin temizliğiyle görevli ekip içinde yer almıştır. Ancak, hakkında çıkan haberler sonrası, kişinin de isteğiyle belediyemizle iş ilişkisi dün, 8 Ocak Cuma, sonlandırılmıştır" denildi.
Muratpaşa Belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Eski Hükümlülerin İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında çalışan Murat K.’nın dün itibariyle iş ilişkisinin sona erdiğine dikkat çekilen açıklamada Adalet Bakanlığı’nın da paylaştığı görüşe göre ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin, meslek ve iş imkanlarına ulaşılabilirliğini sağlayacak ortamın oluşturulmasının toplumsal yaşama uyum süreçlerinin hızlandırılmasında önemli bir işleve sahip olduğu kaydedildi.

Dün itibarıyla ilişiği kesildi
Ceza infaz kurumlarındaki ve Denetimli Serbestlik Müdürlükleri tarafından denetim ve takipleri yapılan hükümlülere mesleki eğitimler verildiği, bu eğitimlerle kişilerin salıverilme sonrası toplumsal yaşama uyumlarının güçlendirilmesinin amaçlandığı kaydedilen açıklamada habere konu olan kişinin, geçmiş yıllarda işlediği suçlar dolayısıyla cezasının infaz edildiği ve 2014 yılında ilgili kurumların yönlendirmesiyle Muratpaşa Belediyesi’nde yasa ve yönetmeliklerin öngördüğü şekilde ‘işçi’ statüsüyle işe başladığı bildirildi. 24 Aralık 2017’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle kamudaki taşeron işçilere yönelik getirilen düzenleme sonrasında kişinin gerekli araştırmaları tamamlanıp istihdamına bir engel olmadığının farklı kamu kurum ve kuruş temsilcisinin de bulunduğu heyet tarafından karara bağlandığı ifade edilen açıklamada "İlgili haberlerde iddia edildiği gibi, kişi Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde ‘müdür’ görevinde değildir. Bunun yasal olarak da imkanı yoktur. Söz konusu eski hükümlü, pazar yerlerinin temizliğiyle görevli ekip içinde yer almıştır. Ancak, hakkında çıkan haberler sonrası, kişinin de isteğiyle belediyemizle iş ilişkisi dün, 8 Ocak Cuma, sonlandırılmıştır. Hatırlatmak gerekir ki, Türkiye Cumhuriyeti yasa ve yönetmelikleri, modern ceza-infaz anlayışı eski hükümlülerin istihdam yoluyla yeniden topluma kazandırılmasını öngörmüşken Belediyemizin, söz konusu kişinin işlediği suçlara ilişkin bir değerlendirme, bir seçim yapması mümkün değildir" denildi.

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