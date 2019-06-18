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Mursi için Bağcılar’da gıyabi cenaze namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 16:58 | Son Güncelleme

Mahkeme salonunda hayatını kaybeden,Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Bağcılar’da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mursi için Bağcılar’da gıyabi cenaze namazı kılındı

Mahkeme salonunda hayatını kaybeden,Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Bağcılar’da gıyabi cenaze namazı kılındı. Yoğun katılımın olduğu cenaze namazında siyasetçisinden işçisine her kesimden vatandaş Mursi için omuz omuza saf tuttu.
Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, dün mahkemede hakimden söz istediği sırada baygınlık geçirerek hayatını kaybetmişti. 68 yaşında hayatını kaybeden Mursi için bugün tüm Türkiye’de merkezi camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı. Bağcılarlılar’da da Mursi için öğlen namazının ardından Bağcılar Merkez Camisi’nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Merkez Camii Baş İmam Hatibi Neslibey Özkan’ın kıldırdığı cenaze namazına Bağcılarlılar büyük katılım gösterdi. Her yaştan ve kesimden vatandaş caminin avlusunu doldurdu.
"Kendisini çok seviyorduk, istikameti doğru biriydi"
Namazın ardından vatandaşlara seslenen AK Parti Eski Milletvekili Feyzullah Kıyıklık “Mursi kardeşime Allah rahmet eylesin. Kendisini çok seviyorduk. İstikameti doğru biriydi. Kendisini tanırdım. Vakit namazlarını kaçırmamaya camiden başka bir yerde kılmamaya çalışan bir insandı. Ailesiyle birlikte çok düzgün ve sade yaşayan bir insandı. İyi bir öğretim üyesiydi. İlk defa Mısır’da seçimde bir insan yönetici oldu. Sisi denilen edepsiz ve ahlaksız herif, Mursi’nin yanında geziyordu her zaman etrafımızdakilere dikkat edelim. Şehidimize Allah rahmet eylesin. İslam alemi olarak uyanmak istiyoruz. Çalışacağız ve uyanacağız İnşallah” dedi.
Merkez Camiinde kılınan cenaze namazına Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mursi için Bağcılar’da gıyabi cenaze namazı kılındı

Mursi için Bağcılar’da gıyabi cenaze namazı kılındı

Mursi için Bağcılar’da gıyabi cenaze namazı kılındı

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