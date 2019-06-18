Alanya ilçesinde de Alanya Dayanışma Platformu (ALDAP) tarafından Emine Özmüftüoğlu Camisi bahçesinde Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi.

Açıklama sırasında vatandaşlar tekbir getirerek "Kahrolsun Sisi, seninleyiz Mursi", "İhvana selam direnişe devam" ve "Katil Sisi hesap verecek" diye slogan attı.

Antalya İHH Başkanı Mehmet Yıldırım, "Yok mu bize yardım eden" diyen dünya mazlumları için ağlamaktan başka çare üretememenin acziyetini yaşadıklarını ifade etti.

Akdeniz Dayanışma Platformu, Antalya Platformu, Antalya Birlik ve Kardeşlik Platformu ile Antalya İnsan Hak Ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) tarafından basın açıklaması yapıldı.

Antalya'da, Muratpaşa Camisi'nde öğlen vakti İl Müftüsü Osman Artan, Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Cenaze namazına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Antalya, Muğla, Isparta ve ilçelerinde Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

ALDAP adına konuşan Sıddık Uyar, "Değerli insanlar yaşadıkları zamanın, zeminin merhametsizliğine uğrasa da onlar yaşadıkları dönemlerde hapishanelere, zindanlara düşse de toprak altına düşen bir tohum, hazine gibi değerlerini kıymetlerini muhafaza ederler. Bugün de Muhammed Mursi de bunun bir örneğidir."

- Muğla

Muğla'da da Muhammed Mursi'nin gıyabi cenaze namazını Menteşe İlçe Müftüsü Mustafa Aydın kıldırdı. Cenaze namazında, AK Parti İl Yönetimi, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş saf tuttu.

İHH Başkan Yardımcısı Ahmet Reçber, Mısır'ın ilk ve tek meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin kendisine yapılan sistematik işkence ve ihmallerin ardından şehit olduğunu söyledi.

"Şehit Mursi, yıllardır böbrek, karaciğer ve şeker hastalıklarından muzdarip olduğu halde, tedavileri keyfi bir şekilde engellenmiş, olumsuz hapishane koşullarında durumunun kötüleşmesi beklenmiştir." diyen Reçber, Mursi'yi idam cezasıyla yargılayan Mısır cuntasının karar çıksa bile bir cumhurbaşkanını idam etmenin siyasi sonuçlarına katlanamayacağını bildiği için onu yavaş bir süreçte öldürmeyi tercih ettiğini öne sürdü.