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Muş, Nevşehir, Niğde ve Ordu'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

05.03.2021 23:24 | Son Güncelleme:
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Muş, Nevşehir, Niğde ve Ordu'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Muş, Nevşehir, Niğde ve Ordu'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? bu bölgede yaşayan vatandaşlar için araştırma konusu haline geldi. Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu yasaklarında, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre risk haritasındaki renkler gözetilerek hafta sonu yasaklarında kısıtlama ve gevşetilme uygulanacak. Peki, hafta sonu Muş, Nevşehir, Niğde ve Ordu'da sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, yanıtı!

Muş, Nevşehir, Niğde ve Ordu'da hafta sonu yasak olacak mı? bu şehirlerde yaşayan kişiler tarafından arama motorları üzerinden en çok araştırılan konulardan biri oldu. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından "düşük ve orta riskli iller hangileri?", "yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?" sorularına yanıt aramaya başladı. Muş, Nevşehir, Niğde ve Ordu'da yaşayanlar hafta sonu bu bölgelerde kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağı konusunda araştırmalar yapıyor. İşte, Muş, Nevşehir, Niğde ve Ordu'da sokağa çıkma yasağı son durum!

Hafta sonu Muş'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

Korona virüs risk haritasında mavi renkte gösterilen Muş düşük riskli iller arasında yer alıyor. Bu nedenle hafta sonu boyunca Muş ilinde kısıtlama uygulanmayacak.

Hafta sonu Nevşehir'de sokağa çıkma yasağı var mı?

Korona virüs risk haritasında sarı renkte gösterilen Nevşehir orta riskli şehirler arasında yer alıyor. Nevşehir'de Cumartesi ve Pazar günleri sokağa yasağı uygulanmayacak.

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Hafta sonu Niğde'de sokağa çıkma yasağı var mı?

Korona virüs risk haritasında yüksek riskli illerden biri olan Niğde'de Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olmayacak. Ancak, Pazar günü uygulanan kısıtlama bir süre daha devam edecek.

Hafta sonu Ordu'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Korona virüs risk haritasında çok yüksek risk grubunda olan şehirlerden biri olan Ordu'da Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olmayacak ancak Ordulular bir süre daha Pazar günlerini evlerde geçirecek.

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