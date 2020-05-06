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Muş Ovası'nda hayran bırakan manzara!

YAŞAM HABERLERİ  | 06.05.2020 11:37 | Son Güncelleme

Muş Ovası'nda baharın gelmesiyle açan laleler kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Her yıl nisan ayının ortasında açmaya başlayan ve 20 gün boyunca Muş Ovası'nı kırmızıya bürüyen laleler görenleri güzelliğiyle mest ediyor.

Muş’un çeşitli bölgelerinde yoğun bir şekilde açan laleler karlı dağlarla birlikte seyri doyumsuz görüntüler ortaya çıkarırken, çevre il ve ilçelerden gelen fotoğraf tutkunları da eşsiz manzaraları fotoğraf makineleri ve havadan drone ile görüntüleyip arşivlerine katıyor. Fotoğrafçıların yanı sıra vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gören lale tarlaları, sezon boyunca binlerce insanı ağırlıyor. Özellikle çocuklu ailelerin uğrak yerleri haline gelen lale tarlaları, sundukları güzel görüntüler ve eşsiz manzaralarla huzur veriyor.

'LALELER RENK CÜMBÜŞÜ OLUŞTURMUŞ'

Bitlis’ten arkadaşlarıyla Muş’a lale fotoğrafları çekmeye gelen Fatih Bilgiç isimli fotoğraf tutkunu, gördükleri manzaralara hayran kaldıklarını söyledi. Yıllardır Muş lalesini fotoğraflamak için fırsat kolladığını ifade eden Bilgiç, “Bugün fotoğraf sever arkadaşlarla birlikte Muş’a geldik. Muş’un lalelerini fotoğraflamak ve doğaya kattığı güzellikleri paylaşmak adına geldik. Her taraf kıpkırmızı güzel Muş’un laleleri ile dolmuş vaziyette. Buraya herkesin gelip bu güzellikleri görmesi gerekir. Çünkü doğasıyla renkleriyle renk cümbüşü oluşturmuş bir şekilde herkesin buraya gelmesini kesinlikle tavsiye ederim” dedi.

'MUŞ LALESİ FOTOĞRAFÇILARIN İLGİ ODAĞI HALİNDE'

Muş’ta doğa fotoğrafçılığı yapan Halil İbrahim Alagöz ise bahar mevsiminin gelmesiyle eşsiz görüntüler sunan Muş lalelerinin açtığını söyledi. Laleleri fotoğraflamak için çevre il ve ilçelerden fotoğraf tutkunlarının geldiğini ve kendilerine eşlik ettiğini belirten Alagöz, “Bugünde Bitlis’ten fotoğrafçı arkadaşlar geldi. Onlarla birlikte bu güzellikleri fotoğrafladık. Bu mevsimde lalelerin açtığı zamanda Muş çok güzel oluyor. Bizlerde cep telefonlarıyla fotoğraf makineleriyle ve drone ile laleleri görüntüledik ve güzel görüntüler kaydettik” diye konuştu. (İHA)

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