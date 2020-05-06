Muş Ovası'nda hayran bırakan manzara!

Muş’un çeşitli bölgelerinde yoğun bir şekilde açan laleler karlı dağlarla birlikte seyri doyumsuz görüntüler ortaya çıkarırken, çevre il ve ilçelerden gelen fotoğraf tutkunları da eşsiz manzaraları fotoğraf makineleri ve havadan drone ile görüntüleyip arşivlerine katıyor. Fotoğrafçıların yanı sıra vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gören lale tarlaları, sezon boyunca binlerce insanı ağırlıyor. Özellikle çocuklu ailelerin uğrak yerleri haline gelen lale tarlaları, sundukları güzel görüntüler ve eşsiz manzaralarla huzur veriyor.

'LALELER RENK CÜMBÜŞÜ OLUŞTURMUŞ'

Bitlis’ten arkadaşlarıyla Muş’a lale fotoğrafları çekmeye gelen Fatih Bilgiç isimli fotoğraf tutkunu, gördükleri manzaralara hayran kaldıklarını söyledi. Yıllardır Muş lalesini fotoğraflamak için fırsat kolladığını ifade eden Bilgiç, “Bugün fotoğraf sever arkadaşlarla birlikte Muş’a geldik. Muş’un lalelerini fotoğraflamak ve doğaya kattığı güzellikleri paylaşmak adına geldik. Her taraf kıpkırmızı güzel Muş’un laleleri ile dolmuş vaziyette. Buraya herkesin gelip bu güzellikleri görmesi gerekir. Çünkü doğasıyla renkleriyle renk cümbüşü oluşturmuş bir şekilde herkesin buraya gelmesini kesinlikle tavsiye ederim” dedi.