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Muş'ta yaşlı kadın korku dolu anlar yaşadı! Bir anda köpekler saldırdı, kuduz iddiasına Valilik'ten açıklama

14.12.2023 14:25 | Son Güncelleme:
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Muş'ta yaşlı bir kadın yolda yürürken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaklaşık bir dakika boyunca saldırıya maruz kalan yaşlı kadının yardımına, çevredeki vatandaşlar koştu. Yaşlı kadın hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Muş Valiliği yaptığı açıklamada kadında kuduz tespit edilmediğini ifade etti.

Muş'ta yaşlı kadın korku dolu anlar yaşadı! Bir anda köpekler saldırdı, kuduz iddiasına Valilik'ten açıklama

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz salı günü Varto ilçesine bağlı Alagöz Mahallesi’nde meydana geldi. Medine Kızıltaş (79), yolda yürürken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaklaşık bir dakika boyunca saldırıya maruz kalan yaşlı kadının yardımına, çevredeki vatandaşlar koştu.

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Köpeklerin saldırısında yaralanan Medine Kızıltaş, kaldırıldığı Varto Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ardından Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaşlı kadın aynı gün tedavisinin ardından taburcu edildi.

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"KÖPEKLERİN KUDUZ TANISI YOK"

Muş Devlet Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. İlkay Şamil Beydilli, “Teyzenin her 2 bacağında ve ellerinde geniş doku defektleri var. Muş Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurmuş. Hemen yakınlarıyla beraber kendisine orada ilk müdahale yapılmış. Bu son dönemlerde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan hasta sayısı arttı. Özellikle acil servislere gelen hastaların sayısı arttı. Çocuk hastalar başta olmak üzere yaşlı hastalar sık sık bu başıboş köpeklerin saldırısına uğruyor. Köpeklerin kuduz tanısı yok ama biz tabii her ihtimale karşı o saldıran köpeklerin kuduz tanısı olmamasına rağmen yine aşılarını yaptırıyoruz. Biz en kötü ihtimali düşünerek davranmak zorundayız” dedi.

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MUŞ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Varto ilçesinde 12.11.2023 tarihinde meydana gelen köpek saldırısında yaralanan kadına kuduz tanısı konulmadığı belirtilerek, “Bugün bazı basın ve yayın organları ile bir kısım sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan ‘Muş'ta köpeklerin saldırdığı yaşlı kadın hastanelik oldu’ başlıklı haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur. Muş ilimiz Varto ilçesinde yaşayan M.K. isimli kadın evinin önünden komşularına gittiği esnada komşusuna ait olduğu tespit edilen köpeğin ve sokak köpeklerinin saldırısı sonucu sağ baldır ve sağ bileğinden yaralanmıştır. Vatandaşımız, Varto Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından detaylı tetkik için Muş Devlet Hastanesine sevk edilmiş ve aynı gün gerekli tedavileri yapılarak taburcu edilmiştir. Sağlık ekipleri tarafından tetkikleri yapılan M.K.’de kuduz teşhisine rastlanmamış olup, rutin takibine devam edilmektedir” denildi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
kuduz Muş köpek
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