Musa Anter cinayeti davası

Bunun üzerine röportaj yaptığı Erkan'ın kendisine, "Bu olayı kimin yaptığını biliyoruz." dediğini aktaran Ersanel, bu röportajın yer aldığı haberlerin kupürlerini sundu.

Duruşmada, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak dinlenen gazeteci Nedret Ersanel, Musa Anter cinayetinin ardından Diyarbakır'a giderek olaya ilişkin araştırma yaptığını, Ankara'ya dönüşte dönemin OHAL Valisi Ünal Erkan ile uçakta karşılaştığını söyledi.

Yazar Musa Anter'in 1992'de öldürülmesi ve AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun yaralanmasına ilişkin bazı eylemlerden sorumlu tutulan "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım da dahil olmak üzere 18 sanık hakkındaki davanın duruşmasına devam edildi.

Ersanel'in ardından dönemin OHAL Valisi Erkan duruşmaya katılarak tanık olarak dinlendi.

- "Ersanel'i tanımıyorum"

"Yeşil" kod adlı sanık Mahmut Yıldırım ve PKK itirafçısı sanık Abdulkadir Aygan'ı tanımadığını ifade eden Erkan, Ersanel'in aktardığı diyalogu hatırlayamadığını iddia etti.

Ersanel'i tanımadığını vurgulayan Erkan, "Tanıyorsam gavur olayım. Böyle bir şey de asla söylemem. Zaten bilsem, bölge valisi olarak 'katili yakalayın' derim." dedi.

Anter cinayetinin nasıl işlediğine ilişkin de bilgi veren Erkan, "Musa Anter ve Orhan Miroğlu, bir otelde iki gün kalmışlar. Yanlarında üçüncü bir kişi daha var. Bu kişi, onları taksiye bindirmiş. Daha sonra taksinin önü çıkmaz bir sokakta kesilmiş ve onları vurmuşlar, bu cinayet çözülecekse o üçüncü kişi bulunmalı. Bu kişiyi, o iki kişiye sorun." şeklinde beyanda bulundu.

Ünal Erkan, ifadesinin ardından sanık ve müşteki avukatlarının sorularını yanıtladı.

Bir avukatın "Sizin döneminizde birçok faili meçhul cinayet oldu. Milletvekili Mehmet Sincar öldürüldü. Hiç merak etmediniz mi?" sorusuna Erkan, "Bunları niye merak etmemeyim? Benden önce de vardı sonra da oldu. Bölge valisi olarak ne yapılması gerekiyorsa yaptım." cevabını verdi.