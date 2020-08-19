Musa Orhan kimdir? Sosyal medyayı ayağa kaldıran Musa Orhan tutuklandı mı? Musa Orhan için harekete geçtiler!

Olay 16 Temmuz günü Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşandı. İ.E.(18) tabancayla intihar ederek ardında Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine tacavüz ettiğini belirten bir mektup bıraktı. İntiharının ardından yaklaşık bir aydır hastanede tedavi gören İ.E.'nin hayat mücadelesini kaybetmesinin ardından serbest bırakılan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tutuklanması için, sosyal medya kullanan vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri ayağa kalktı. #MusaOrhantutuklansın hashtagi ile serbest bırakılan şüphelinin tutuklanması için çalışma başlatan vatandaşlar şimdi de Musa Orhan tutuklandı mı araştırması yaparak bir an önce şüphelinin tutuklanmasını bekliyor. Peki Musa Orhan kimdir?

MUSA ORHAN TUTUKLANDI MI?

Sorgusunun hemen ardından serbest bırakılan Uzman Çavuş olan ve kamu görevine devam eden Musa Orhan'ın tutuklanması için çalışma yapıldı. İ.E.'nin intihar ettiği tabancanın kime ait olduğu bilinmemesi ile başlayan şüpheler, intihar eden İ.E.'nin ailesinin mektupta ismi geçen Uzman Çavuş Musa Orhan'dan şikayetçi olması üzerine devam etti. Olayın hemen ardından İ.E. yaşam mücadelesi verirken bir ay boyunca serbest kalan ve kamu görevine devam eden Musa Orhan'la ilgili herhangi bir tutuklama olmaması dikkat çekti. İ.E.'nin hayatını kaybetmesi ile çeşitli kadın derneklerinin çalışmalarıyla sosyal medyada Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tutuklanması için çalışma başlatıldı. Olayın duyulmasının ardından vatandaşlar Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tutuklanması için #MusaOrhanTutuklansın etiketiyle tepkilerini gösterdi. Kısa sürede bu etiket Türkiye gündeminde ilk sıraya çıktı. Peki Musa Orhan tutuklandı mı?