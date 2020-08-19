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Musa Orhan kimdir? Sosyal medyayı ayağa kaldıran Musa Orhan tutuklandı mı? Musa Orhan için harekete geçtiler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 08:46 | Son Güncelleme

16 Temmuz'da kendisine Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tecavüz ettiğini belirten bir mektup yazarak intihar eden İ.E.(18) ölümünün ardından sosyal medya ayağa kalktı. #MusaOrhantutuklansın hashtagi ile seslerini duyurmaya çalışan vatandaşlar bir an önce Musa Orhan'ın tutuklanmasını istiyor. Peki Musa Orhan kimdir? Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi, Musa Orhan tutuklandı mı? İşte son dakika Musa Orhan Haberimiz...

Musa Orhan kimdir? Sosyal medyayı ayağa kaldıran Musa Orhan tutuklandı mı? Musa Orhan için harekete geçtiler!

Olay 16 Temmuz günü Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşandı. İ.E.(18) tabancayla intihar ederek ardında Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine tacavüz ettiğini belirten bir mektup bıraktı. İntiharının ardından yaklaşık bir aydır hastanede tedavi gören İ.E.'nin hayat mücadelesini kaybetmesinin ardından serbest bırakılan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tutuklanması için, sosyal medya kullanan vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri ayağa kalktı. #MusaOrhantutuklansın hashtagi ile serbest bırakılan şüphelinin tutuklanması için çalışma başlatan vatandaşlar şimdi de Musa Orhan tutuklandı mı araştırması yaparak bir an önce şüphelinin tutuklanmasını bekliyor. Peki Musa Orhan kimdir?

MUSA ORHAN TUTUKLANDI MI?

Sorgusunun hemen ardından serbest bırakılan Uzman Çavuş olan ve kamu görevine devam eden Musa Orhan'ın tutuklanması için çalışma yapıldı. İ.E.'nin intihar ettiği tabancanın kime ait olduğu bilinmemesi ile başlayan şüpheler, intihar eden İ.E.'nin ailesinin mektupta ismi geçen Uzman Çavuş Musa Orhan'dan şikayetçi olması üzerine devam etti. Olayın hemen ardından İ.E. yaşam mücadelesi verirken bir ay boyunca serbest kalan ve kamu görevine devam eden Musa Orhan'la ilgili herhangi bir tutuklama olmaması dikkat çekti. İ.E.'nin hayatını kaybetmesi ile çeşitli kadın derneklerinin çalışmalarıyla sosyal medyada Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tutuklanması için çalışma başlatıldı. Olayın duyulmasının ardından vatandaşlar Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tutuklanması için #MusaOrhanTutuklansın etiketiyle tepkilerini gösterdi. Kısa sürede bu etiket Türkiye gündeminde ilk sıraya çıktı. Peki Musa Orhan tutuklandı mı?

MUSA AORHAN

MUSA ORHAN KİMDİR?

Şüpheli Musa Orhan adını ilk kez 16 Temmuz tarihinde intihar eden İ.E.'nin mektubu ile duyuldu. Olayın ardından gözaltına alınıp, ifadesi alındıktan sonra bırakılan Musa Orhan, İ.E.'nin ölümü üzerine sosyal medyada gündem oldu. Uzman Çavuş olarak kamu görevine devam eden Musa Orhan'ın hala görevine devam ettiği ve İ.E.'nin ölümünden sonra herhangi bir tutuklama olmadığı ortaya çıktı. Musa Orhan kimdir araştırması yapan vatandaşlar kimliğini öğrenmek için Musa Orhan'ın Facebook ve Instagram hesaplarını araştırmaya başladı. Kimliği ile ilgili detaylı bilgiler geldiğinde mynet'ten paylaşmaya devam edeceğiz.

'HABERİ YAPAN GAZETECİ TUTUKLANDI'

Musa Orhan'ın tutuklanmaması ama haberi yapan habercinin tutuklanmasına dikkat çeken TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, ''Haberi yapan gazeteci tutuklandı. Tecavüze uğrayan genç öldü. Tecavüz eden çavuş serbest''dedi.


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