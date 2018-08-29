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MÜSİAD Başkanı Çelenk'ten Zafer Bayramı kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 15:25 | Son Güncelleme

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, yayımladığı mesaj ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

MÜSİAD Başkanı Çelenk'ten Zafer Bayramı kutlaması

Başkan Çelenk mesajında "Bugün, vatan aşkıyla cepheden cepheye koşturan kahraman askerlerimiz ve bütün işgal girişimlerine göğsünü siper eden fedakâr milletimizle kazandığımız Kurtuluş Savaşımızın şanlı zaferinin 96. yıldönümü. MÜSİAD ailesi olarak, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında 26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz’un ardından 30 Ağustos’ta kazanılan başarı, istiklal mücadelemizi zaferle sonuçlandırmıştır. Bu büyük zaferle topraklarımız işgalden kurtulmuş, bu zaferin temin ettiği emniyetli zemin üzerine Cumhuriyet kurulmuştur. Milletimiz tarih boyunca milli ve manevi değerlerini korumak için her türlü mücadeleyi göze almış, vatanına ve bayrağına göz dikenlere asla fırsat vermemiştir. 30 Ağustos’u hatırlamak da, aziz milletimizin Kurtuluş Savaşı’nın en zorlu şartları altında bile vatanı uğruna verdiği mücadeleden asla vazgeçmeyen büyük karakterini anlamak bakımından önem taşımaktadır. İş alemi olarak, milletimizin gelecekte de iradesinden ve istiklalinden asla vazgeçmeyeceğine yürekten inanıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle, tarihimiz boyunca ‘bu vatan için toprağa düşmüş’ bütün yiğitleri minnet ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

İHA

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MÜSİAD Mehmet Çelenk 30 Ağustos Zafer Bayramı

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