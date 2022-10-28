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Elon Musk Twitter'ın yeni patronu olur olmaz kıyıma başladı! Trump iddiası ortaya çıktı

28.10.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Elon Musk'ı konuşmaya devam ediyor. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecinin tamamlandığı aktarıldı. Dün kendi hesabından ayrıntılı bir açıklama yaparak Twitter'ı satın aldığını da duyuran Musk, Twitter'ın yeni patronu olur olmaz ise kıyıma başladı. Twitter'ın CEO'sunu kovdu. Son olarak ise "kuş özgür" dedi. Trump iddiası ise birçok kişinin dikkatini çekti.

Elon Musk Twitter'ın yeni patronu olur olmaz kıyıma başladı! Trump iddiası ortaya çıktı

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması tüm dünyada yankı buldu. Musk, dün Twitter hesabından paylaştığı açıklamalarda Twitter'ı satın aldığını resmen açıkladı. Ünlü milyarder açıklamasında Twitter'ı daha fazla para kazanmak için değil, insanlığa yardım etmek için satın aldığını dile getirmişti.

İŞLEM TAMAM! ANCAK CEO'YU KOVDU

Bugün ise ABD basınında yer alan ve konuya aşina isimsiz kaynaklara dayandırılan haberlerde, Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecinin tamamlandığı aktarıldı. Fakat yine aynı haberlere dayanarak, Musk'ın bir yönetimi kıyımına gittiği açıklandı.

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Söz konusu haberlerde Musk'ın, Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'i görevden aldığı kaydedildi. Yani Musk, Twitter'ın CEO'su Parag Agrawal başta olmak üzere birçok yöneticiyi kovdu.

YÜZDE 75 PLANI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Elon Musk Twitter'ı satın aldığını açıklamadan önce, yine özellikle ABD basınında yer alan haberlerde Twitter'ı satın aldığında çalışanların yüzde 75'ini işten çıkartacağı iddia edilmişti.

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Daha sonra Bloomberg bir haber hazırladı ve Elon Musk'ın şirketi devraldığında personelin yüzde 75'ini işten çıkarmayı planlamadığını kaydetti. Böylece çalışanların yüreğine su serpmiş oldu. Ancak üst düzey yöneticilerin görevden alınması bu iddiaların yine gündem olmasına yol açtı.

YENİ CEO KİM OLACAK?

Elon Musk'ın Twitter'ın CEO'su olan Parag Agrawal'ı kovmasıyla birlikte, Twitter'ın yeni CEO'sunun kim olacağı merak edilmeye başlandı. Daha önce, Twitter'ın kurucusu olan Jack Dorsey'in CEO'luk görevine geri dönebileceği iddia edilmişti.

Jack Dorsye

Ancak Bloomberg'in haberine göre Elon Musk, sosyal medya devinin liderliğini alıp Twitter'ın CEO'su olmayı planlıyor. Adı açıklanmayan bir kaynak, Musk'ın geçici CEO olmasının beklendiğini, ancak uzun vadede de Twitter'ın CEO'su olabileceğini sözlerine ekledi.

TRUMP GERİ Mİ DÖNECEK?

Haberdeki kaynak, Musk'ın ömür boyu yasaklara inanmadığı için kullanıcılar üzerindeki kalıcı yasakları da kaldırmayı planladığını söyledi. Bu, daha önce platformdan ayrılan kişilerin, özellikle de eski ABD başkanı Donald Trump'ın Twitter'a geri dönmesine izin verilebileceği anlamına geliyor. Ancak bu kesinleşmedi.

Donald Trump

ABD Kongre baskını sonrası eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabı kalıcı olarak engellenmişti.

"KUŞ ÖZGÜR" PAYLAŞIMI

Musk, satın aldığı Twitter'dan paylaşımlar yapmayı ise sürdürüyor. Son olarak "the bird is freed" (Kuş özgür" paylaşımı yaparak takipçilerinin beğenisini kazanmış durumda.

Elon Musk

Buradaki kuşun Twitter olduğu açık.

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