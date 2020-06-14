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  4. Muslera: Galatasaray kalecisinin ayağında iki kırık tespit edildi

Muslera: Galatasaray kalecisinin ayağında iki kırık tespit edildi

14.06.2020 22:56 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera'nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.

Muslera: Galatasaray kalecisinin ayağında iki kırık tespit edildi

Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera'nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 15'inci dakikasında Rizesporlu Skoda'nın vuruşunu kurtaran Muslera, rakibiyle çarpıştıktan sonra yerde kaldı.

Yedek kulübesinde bulunan kaptan Selçuk İnan, hakemden izin isteyerek tribünden sahaya girip Muslera'nın yanına giderken, tecrübeli kaleci için ambulans çağrıldı.

Muslera, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından da ambulansla hastaneye götürüldü.

Muslera'nın sahalardan en az 6 ay uzak kalacağı tahmin ediliyor.

Sakatlığın ardından Galatasaray'ın rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe de geçmiş olsun mesajları yayınladı.

https://twitter.com/Besiktas/status/1272251000867434496

https://twitter.com/Fenerbahce/status/1272246269629673472

Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz da Muslera ile birlikte bir fotoğraflarını paylaştı.

https://twitter.com/yilmazburak17/status/1272236300184281088

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı da "Eskisinden daha güçlü döneceğine eminiz" dedi.

https://twitter.com/yaziciyusuf97/status/1272251366203850753

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