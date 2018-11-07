"Müslüm" filminin Ankara galası yapıldı

Sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını konu alan "Müslüm" filminin yapımcı ve yönetmeni ile oyuncuları, filmin Ankara galasında sinemaseverlerle bir araya geldi.

Ankara'daki bir AVM'de düzenlenen etkinlik öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtlayan filmin yapımcısı Mustafa Uslu, "Ayla" filmiyle gösterdikleri gişe başarısını "Müslüm" ile kırmak istediklerini belirtti.

Uslu, "Müslüm" filminden beklentisinin büyük olduğunu belirterek, "Ayla tanınan bir film değildi. Biz önce Ayla'yı tanıttık sonra halkımız çok sevdi. Müslüm Gürses'i ise halkımıza tanıtmaya gerek duymuyoruz. Zaten halkımız çok seviyor, biliyor ve tanıyor. Ben bu filmimizle bütün rekorları kıracağımızı düşünüyorum." dedi.

- "Gürses'in sesini kullanmak istemedik"

Filmdeki şarkılarda Müslüm Gürses'in sesini kullanmayı özellikle tercih etmediklerini anlatan Uslu, şunları söyledi:

"Filmde Müslüm Gürses'in sesini kullansaydık şu anda bizi yerden yere vuruyorlardı. O, Baba'ya büyük bir saygısızlık olurdu, işin kolay tarafı oydu. Hatta ekonomik olarak bir yapımcının da işine gelirdi. Çünkü, biz Müslüm Gürses'in gerçek sesini kullansaydık, herhangi bir telif ödemeyecektik. Biz tamamen şahsına münhasır, özgün bir şey yarattık. Yani biz zor olanı seçtik."