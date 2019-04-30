KADIN

Müslüman model, Sports Illustrated dergisine poz verdi tarihe geçti

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 30.04.2019 11:24 | Son Güncelleme

Müslüman model Halima Aden, ABD'nin önde gelen dergilerinden Sports Illustrated'e poz verdi. Halima, 65 yıllık bir geçmişi olan dergiye Burkini (tesettür mayosu) ile poz veren ilk müslüman model oldu.

Halima, ABD'de son yıllarda en çok talep gören modellerden biri haline geldi.

Sports Illustrated dergisinde bir ilk: Müslüman model burkiniyle poz verdi

Kenyalı 21 yaşındaki Halima Aden, mülteci kampında büyüdü şimdi ABD'nin en üst modeli olma yolunda ilerliyor. Halima ayrıca, Sports Illustrated Swimsuit Issue'da burkini giyen ilk model oldu.
Kırmızı bir başörtüsü ve balıkçı yaka boncuklu özel yapım bir burkini giyen model fotoğraf çekimleri için neden ülkesini tercih ettiğini şöyle açıklıyor: ''Kenya’daki Kakuma Mülteci Kampında büyüyen o 7 yaşındaki çocuğa tekrar dönmek istedim. Kenya'nın en güzel yerlerinde çekim yapmak için burdayım. Bu kelimenin tam anlamıyla gerçekleşen bir rüya. Hislerimi anlatmam mümkün değil.''
Halima Amerika rüyasını nasıl gerçekleştirdiğinden ise şöyle bahsediyor: ''Lisede, kasabamın ilk mezuniyet kraliçesi oldum. Amerika Birleşik Devletleri'nde büyürken, hiç temsil edilmediğimi hissettim, çünkü herhangi bir dergide hiç başörtülü bir modelle karşılaşmadım. Üniversitemin ilk Müslüman Somali öğrenci senatörü oldum ve ondan sonra “Sırada ne var?” diye düşündüğümü hatırlıyorum.
İşte o zaman ABD Minnesota Yarışması'na rastladım. 2016 yılında yarışmaya katılan ve ilk türban takan model oldum. Bu yarışma benim kültürüm değil, bir Amerikan kültürü ama ilk olmaktan hiçbir zaman korkmadım.”

KENDİNİ DEĞİŞTİRME OYUNU DEĞİŞTİR

KENDİNİ DEĞİŞTİRME OYUNU DEĞİŞTİR
Halima Aden, fotoğraflarını Instagram hesabından da “Kendini değiştirme… Oyunu değiştir. Bayanlar, her şey mümkün” notuyla paylaştı.
Sports Illustrated Swimsuit editörü MJ Day, “Güzelliğin sınır tanımadığına inanıyoruz.Halima'ya hayranım. Unicef'te iyi niyet elçisi olarak çalışıyor. Onun ilham veren bir kadın olduğunu düşünüyorum. Zamanımızın en büyük güzelliklerinden biri. Zekasına, çoşkusuna ve otantikliğine hayranım.''
Dergi mayo sayısının duyurusunda, “Halima Aden’in yeni üyemiz olduğunu duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Aden, dergiye başörtüsü ve burkinisiyle poz veren ilk Müslüman model oldu” ifadelerine yer verildi.
Plaj fotoğraflarını vermek için doğduğu ülkeye geri dönen 21 yaşındaki modelin fotoğraf çekimleri Pitoresk Watamu Plajı'nda gerçekleşti. Dergi 8 Mayıs'ta satışa çıkacak ancak fotoğrafların bazıları sosyal medyadan yayınlandı.
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Anahtar Kelimeler:
Halima Aden Sports Illustrated müslüman model

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