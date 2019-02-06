İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti ve Moro Barış Süreci İzleme Heyeti Üyesi Hüseyin Oruç, "Filipinler'de Müslümanlar 500 yıllık mücadelenin haklılığını kabul ettirdiler. Filipinler Devleti 'Bu topraklar sizin. Size zulmettik. Bunu kabul ediyoruz. Şimdi BOL onaylandı. Artık birlikte yaşama zamanı' demiş oldu." dedi.

Ekonomik Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin (ESAM) düzenlediği "Moro Müslümanları ve Bangsamoro Özerk Bölgesi" başlıklı konferansta konuşan Oruç, Filipinler'in güneyinde yaşayan Moro Müslümanlarının geçmişiyle bölge halkının geleceğini şekillendirecek tarihi Bangsamoro Organik Yasası (BOL) referandumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Moro'nun az bilinen ve uzak bir coğrafya olduğunu belirten Oruç, "Filistin'i Bosna'yı çok yakından tanıyoruz ama Moro'yu bu derece yakın bilemiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Amerikan katliamı ve Filipinler baskı döneminde Moroların "İslami kimliğinden" uzaklaştığını kaydeden Oruç, "Elinde silah cihat edenlerin çok azı namaz kılıyor, tesettür hassasiyeti kalmamış. Moroların İslami duruşu da giderek kaybolmuş. Bu süre zarfında Selamet Haşim isminde bir kimse ortaya çıktı." diye konuştu.