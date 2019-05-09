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Muş'ta barajın suyu taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 16:52 | Son Güncelleme

Bulanık ilçesinde Alpaslan 1 Barajı'nın taşması sonucu bazı evler zarar gördü

Muş'un Bulanık ilçesinde yağmur suyu nedeniyle Alpaslan 1 Barajı'nın taşması sonucu bazı evleri su bastı.

Yağmur suyu ve karların erimesiyle Alpaslan 1 Barajı taştı.

Taşkın sonucu baraj kenarındaki Olurdere köyünde bazı evleri su bastı. Vatandaşlar eşyalarını zarar görmemesi için traktörlerle yakınlarının evlerine götürdü.

Köy muhtarı Ahmet Atlı, yaptığı açıklamada, yağmur nedeniyle baraj suyunun yükseldiğini belirterek, "Baraj kıyısındaki 5 ev su altında kaldı. Vatandaşlarımız mağdur oldu. Yetkililerden destek bekliyoruz." dedi.

Köy sakinlerinden Kadir Sir de 2008'den bu yana köyde dördüncü kez su baskını yaşandığını anlatarak, "Hayvanlarımızı nereye götüreceğimizi bilmiyorum. 30 kişilik bir aileyiz. Yetkililerden yardım bekliyoruz." diye konuştu.

Bu arada taşkın nedeniyle köy yolu da zarar gördü.

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