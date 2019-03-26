Muş'ta terör operasyonu

Muş'un 4 ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik operasyonlarda 31 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 12-21 Mart'ta terör örgütü PKK/KCK'nin faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan operasyonlarda Varto ve Bulanık ilçelerinde 'terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettiği' tespit edilen 15 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır. Korkut ilçesinde ise terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 kişi gözaltına alınmıştır. Bulanık, Hasköy ve Korkut ilçelerinde de 'terör örgütü propagandası' yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adliye işlem başlatılmıştır."

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

