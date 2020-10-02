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Muş’ta terör örgütünün ‘Kent Meclisi ve Halk Mahkemesi’ başkan/üyelerine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 13:43 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kamu kurum ve kuruluşlarına alternatif oluşturmak amacıyla PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından Muş’un Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde ‘Kent Meclisi ve Halk Mahkemesi’ kuranlara yönelik operasyon düzenlendi.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü tarafından sözde bölge halkının sorunlarının çözümüne katkı sağlamak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kamu kurum ve kuruluşlarına alternatif oluşturmak amacıyla PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından Muş ili Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde Kent Meclisi (İlçe Meclisi) ve Halk Mahkemesi (Adalet Komisyonu) kurulduğu tespit edildiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kamu kurum ve kuruluşlarına alternatif oluşturmak amacıyla PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından Muş’un Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde ‘Kent Meclisi ve Halk Mahkemesi’ kuranlara yönelik operasyon düzenlendi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü tarafından sözde bölge halkının sorunlarının çözümüne katkı sağlamak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kamu kurum ve kuruluşlarına alternatif oluşturmak amacıyla PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından Muş ili Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde Kent Meclisi (İlçe Meclisi) ve Halk Mahkemesi (Adalet Komisyonu) kurulduğu tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “Muş İl Jandarma Komutanlığının planlı faaliyeti kapsamında, kent meclisi ve halk mahkemesi başkan/üyelerine yönelik 29 Eylül 2020 tarihinde 20 şahıs hakkında eş zamanlı olarak operasyon yapılmıştır. Aralarında HDP eski ilçe belediye eş başkanı, HDP eski il genel meclisi üyeleri, HDP eski yönetim üyeleri ve görevden alınan HDP eski ilçe başkanı/akrabası bulunan 13 şahın hakkında ikmalen işlem yapılmış, 6 şahıs Muş İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde, 1 şahıs Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin yapılan ev aramaları sonucunda; 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 65 adet 9 mm çapında fişek, 1 adet terör örgütünü simgeleyen fotoğraf, 9 adet cep telefonu, 10 adet sim kart, 4 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet hafıza kartı, 1 adet bilgisayar kasası, 2 adet tablet, 2 adet flash bellek, 8 adet CD, 3 adet DVD ele geçirilmiş ve adli makamlara sevk edilmiştir. Terör örgütü ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

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