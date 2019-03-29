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Mustafa Balbay: Öncelikle Türkiye'nin kazanacağı bir seçim olsun

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 15:42 | Son Güncelleme

CHP İzmir eski Milletvekili Mustafa Balbay, 31 Mart yerel seçimlerinin öncelikle Türkiye'nin kazanacağı bir seçim olmasını dilediğini söyledi.

Mustafa Balbay: Öncelikle Türkiye'nin kazanacağı bir seçim olsun

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- CHP İzmir eski Milletvekili Mustafa Balbay, 31 Mart yerel seçimlerinin öncelikle Türkiye'nin kazanacağı bir seçim olmasını dilediğini söyledi.
Zonguldak'a gelen Mustafa Balbay, ilk olarak CHP seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti. Balbay, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye Başkan adayı Şenol Şanal ve partililer ile sohbet ederek yerel seçimlerde başarılar diledi. Belediye başkan adayı Şenol Şanal'a destek için geldiğini ifade eden Balbay, "31 Mart seçimlerinden sonra 1 Nisan sabahı Şenol Şanal belediye başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra İzmir belediye başkanımız ile birlikte Zonguldak'ı kardeş şehirden de öte, Türkiye'ye birlikte bakan, emeğin, alın terinin üretimin penceresinden bakan şehirler gözüyle bakacağız diye düşünüyorum. Ben Zonguldak'a geçmiş dönemlerde de çok kez geldim. Alın terini kömür karasından yüzünün akıyla çıkıp hayatını kurmaya çalışanların şehridir" dedi.
Yerel seçimlerin öncelikle Türkiye'nin kazanacağı bir seçim olmasını dilediğini ifade eden Balbay, şunları söyledi:
"Bu seçim sürecinde dil çok tartışıldı. Tek dil, tek devlet, tek vatan hepimizin ortak noktasıdır. Sevginin dili olsun istiyoruz. Yalanın dolanın dili olmasın istiyoruz. Meydanlarda gerilimin, ayrışmanın dili olmasın istiyoruz. Halka duyduğumuz saygı, sevgi bu ülkenin demokrasisinin gram yara almaması içindir. Türkiye için biz bu teklifi, sevgi dilini kullanmaya devam edeceğiz."

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Mustafa Balbay: Öncelikle Türkiye'nin kazanacağı bir seçim olsunMustafa Balbay: Öncelikle Türkiye'nin kazanacağı bir seçim olsun

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