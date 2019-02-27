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Mustafa Bozbey 31 Mart'ta herkes şaşıracak

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2019 11:25 | Son Güncelleme

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin'i makamında kabul etti.

İsmail Hakkı SEYMEN BURSA,(DHA) CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin'i makamında kabul etti. Seçim sürecinde adayların birbirini rencide etmeden dürüst bir siyaset izlemesi gerektiğini vurgulayan Bozbey Bursalıların doğru tercihi yapacağına inandığını belirtti. 31 Mart seçimlerinde Bursa Büyükşehir ve Nilüfer'i kazanacaklarını söyleyen Bozbey 31 Mart'ta herkes şaşıracak dedi. CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin'i makamında kabul etti. AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay, MHP Nilüfer İlçe Başkanı Ali Hayri Ozan ile belediye meclis üyesi adaylarının da katıldığı ziyarette konuşan. Mustafa Bozbey Bir seçim yapıyorsak insanları rencide edecek, karşılaştığında suratını çevirecek bir anlayışın olmaması lazım. 20 yıldır burada onurluca mücadele ettik, görevlerimizi onurluca yaptık, onurluca da bu göreve talip olduk bunu da Bursa halkı çok güzel değerlendirecektir. 31 Mart'ta herkes şaşıracak ifadesini kullandı. Bursa'yı insani gelişmişlik sıralamasında üst sıralara taşımayı hedeflediklerinin altını çizen Bozbey sözlerini şu şekilde sürdürdü Şimdi bir seçim süreci, demokrasinin gereği her 5 yılda bir sandığa gidiliyor ve sandıkta halk karar veriyor. Nilüfer'de sadece sosyal belediyecilik değil, hem kültürel, hem spor, yaşlılara, gençlere ve kadınlara yönelik de hizmetler var. Bunlar Nilüfer'in yaşam kalitesini yukarı çeken unsurlar. Nilüfer, Türkiye'de insani gelişmişlik açısından 5'inci sırada. Bunu nilüfer halkının 31 Mart'ta vereceği kararla birlikte insani gelişmişlikte hedef üst sıralarda olmak. Biz de şimdi yolumuzu Büyük Şehir Belediyesi'ne çevirdik, şimdi Bursa'yı insani gelişmişlikte üst sıralara taşımanın hesabını yapıyoruz. Nilüfer'de yaptığımız hizmetleri Bursa'nın her yerine taşıyarak kalan 16 ilçede de insani gelişmişlik değerlendirildiğine, sosyal, kültürel, sportif hizmetleri çocuklara, kadınlara, yaşlılara, engelli bireylere yapılacak hizmetlerle taçlandıracağız. Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin seçimi kazanmaları halinde sosyal belediyecilik anlayışını sürdüreceklerini belirtti. Büyükşehir Başkanlığı yarışında Bozbey'e başarılar dileyen Şahin Mart'taki seçimlerde Cumhur İttifak'ı olarak Nilüfer'i alırsak, gözünüzün arkada kalmayacağını özellikle sizin insanlara dokunan sosyal belediyecilik anlayışınızı devam ettireceğiz. Nilüfer'i iyi bir noktaya taşıyacağımızı düşünüyoruz. Bu bir hizmet yarışı, bu makamlar da emanet makamlar, siz de zaten Büyükşehir Belediye Başkan adayısınız, bu konuda size başarılar diliyoruz. Bundan sonraki süreçte sizin doğru yaptıklarınızı devam ettireceğiz, yanlış ve eksik gördüğümüz şeyleri de tamamlamaya çalışacağız açıklamasında bulundu.

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