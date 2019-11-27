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Mustafa Cengiz Galatasaray, tarihi itibarıyla en büyük şampiyonluk adayıdır

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 16:35 | Son Güncelleme

Mustafa Cengiz, “Galatasaray şu anda rakipten puan olarak 1.5 maç geride.

“Bizim Şampiyonlar Ligi’ndeki galibiyet sayımız, diğer takımların toplamından fazla”

Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA) - Mustafa Cengiz, “Galatasaray şu anda rakipten puan olarak 1.5 maç geride. 8 takım potanın içinde yer alıyor. Galatasaray her zaman tarihi itibarıyla en büyük şampiyonluk adayıdır. Hedeflerde en ufak şaşma yok” dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (GSYİAD) Ödül Töreni’nin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Galatasaray’ın her zaman şampiyonluk hedefiyle sahaya çıktığını vurgulayan Cengiz, “Galatasaray’ın olduğu her yerde ölümüne mücadele vardır, şampiyonluk vardır. Galatasaray, onurlu ve şerefli galibiyetler için oynar. İnşallah hocamız ve oyuncular elinden geleni yapacak ve Galatasaray’ın şanlı adını devam ettirecek” diye konuştu.

“BİZİM ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEKİ GALİBİYET SAYIMIZ, DİĞER TAKIMLARIN TOPLAMINDAN FAZLA”

Süper Lig’deki şampiyonluk yarışına dair de görüşlerini paylaşan Mustafa Cengiz, “Galatasaray şu anda rakipten puan olarak 1.5 maç geride. 8 takım potanın içinde yer alıyor. Galatasaray her zaman tarihi itibariyle en büyük şampiyonluk adayıdır. Hedeflerde en ufak şaşma yok. Takılabilir ya da engellere çarpabiliriz, fiziksel koşullar bizi zorlayabilir. Galatasaray’ın olduğu her yerde şampiyonluk hedefi vardır. Bu bir inançtır. Biz bunu Şampiyonlar Ligi’nde ve Türkiye’de bunu hep gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Altın yere düşmekle hiçbir zaman değerini yitirmez. Bizim Şampiyonlar Ligi’ndeki toplam galibiyet sayımız, diğer takımların toplamından fazladır. Topladığımız puan, attığımız gol, tüm takımların attıklarından, topladıklarından daha fazladır. Biz Galatasaray’ız" şeklinde konuştu.

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