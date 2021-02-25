HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Mustafa Destici'den canlı yayında flaş Doğu Türkistan tepkisi: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Mustafa Destici'den canlı yayında flaş Doğu Türkistan tepkisi: Gerekirse Çin'e savaş açarız

25.02.2021 15:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mustafa Destici'den canlı yayında flaş Doğu Türkistan tepkisi: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Doğu Türkistan'daki Çin zulmü ile ilgili gerekirse Çin'e savaş açılabileceğini söyledi.

BBP lideri Mustafa Destici, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

Programın bir bölümünde, Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı etnik zulüm konusu ele alındı.

Çin'de Müslüman Türklere yapılan zulmü bir örnek vererek hatırlatan Destici, Çin hükümetinin kendi izniyle Türkiye'ye eğitim için gelen bir Doğu Türkistanlı gencin ailesinin, Türkiye'de eğitim görmesi gerekçe gösterilerek toplama kamplarına götürüldüğünü söyledi.

'GEREKİRSE SAVAŞ AÇILIR'

Toplama kamplarına götürülen insanlar arasında Türkiye vatandaşı olanların da olduğunu söyleyen Destici, buradaki insanların çoğunun akıbetinin belli olmadığını ifade etti.

Kamuoyunda bu konuda seslerinin oldukça gür çıktığını söyleyen Mustafa Destici, gerekirse Çin'e savaş bile açılabileceğini fakat bundan önce daha farklı yollarla tepki gösterilebileceğini durguladı.

Bu yollardan birinin de ekonomi olduğunu ifade eden Destici, Çin ile olan ticaret hacminin 25 milyar dolar olduğunun altını çizdi.

Destici, konuya ilişkin Ermenistan örneğini verdi. Türkiye'nin, Ermenistan ile ilişkilerin düzeltilmesi için Azerbaycan şartını koştuğunu söyleyen Destici, Çin'e karşı da aynı taktiğin uygulanması gerektiğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Soner Sarıkabadayı'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Soner Sarıkabadayı'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım!
Berat Albayrak'la ilgili flaş iddia! '5 bakan değişebilir'Berat Albayrak'la ilgili flaş iddia! '5 bakan değişebilir'
La İlahe İllallah ne demek? Türkçe anlamı ve faziletleriLa İlahe İllallah ne demek? Türkçe anlamı ve faziletleri
Anahtar Kelimeler:
ismail küçükkaya FOX

En Çok Okunan Haberler

Karadeniz için 'Pandemi OHAL'i önerisi

Karadeniz için 'Pandemi OHAL'i önerisi

Son Dakika: Ermenistan'da darbe girişimi

Son Dakika: Ermenistan'da darbe girişimi

Göğüslerini küçültmek istiyordu! Son hali olay oldu

Göğüslerini küçültmek istiyordu! Son hali olay oldu

Bakan Elvan tarih vererek duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Bakan Elvan tarih vererek duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Maskeleri ne zaman çıkaracağız? İşte o tarih

Maskeleri ne zaman çıkaracağız? İşte o tarih

İnternetten sipariş verdi, gelen kargoyla hayatının şokunu yaşadı

İnternetten sipariş verdi, gelen kargoyla hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Diğer Haberler

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama: O faizlerin tamamını sileceğim

Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama: O faizlerin tamamını sileceğim

Son Dakika: Berat Albayrak geri mi dönüyor? Flaş kabine değişikliği iddiası: 5 bakan değişecek

Berat Albayrak'la ilgili flaş iddia! '5 bakan değişebilir'

Son Dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan fezlekelerle ilgili açıklama

Şentop'tan fezlekelerle ilgili flaş açıklama!

Başkan Tunç Soyer meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı

Tunç Soyer meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı

Meclis'te tansiyon yükseldi: 'Kılıçdaroğlu kadar başınıza taş düşsün'

Meclis'te tansiyon yükseldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.