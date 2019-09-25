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Mustafa Kemal kitabının Arapçası yayımlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 17:05 | Son Güncelleme

YILMAZ Özdil imzalı Mustafa Kemal kitabının Arapçası yayımlandı.

Mustafa Kemal kitabının Arapçası yayımlandı

İSTANBUL, (DHA) - YILMAZ Özdil imzalı Mustafa Kemal kitabının Arapçası yayımlandı. Kitap, 28 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde okurlarının karşısına çıkacak.

Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal kitabına ilgi tüm dünyada devam ediyor. Daha önce İngilizce ve Azerbaycan Türkçesiyle yayımlanan, Rusça, Almanca ve Çinceye de çevrileceği duyurulan Mustafa Kemal kitabı, şimdi Arapça.

5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'nda Kırmızı Kedi standında ilk kez okurlarla buluşacak olan Mustafa Kemal kitabının Arapçası, ayrıca Kırmızı Kedi kitabevlerinde ve kitap satılan tüm noktalarda satışa sunulacak.

5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı, 28 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek.

Mustafa Kemal kitabının Arapçası yayımlandı

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