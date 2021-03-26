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Mustafa Necmi İlhan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hayat hikâyesi nedir?

26.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını sürecinde oluşturulan Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan’ın ailesi, Lefkoşa’da EOKA terör örgütü tarafından katledildi. Türkiye’ye dönüş yaptıktan sonra Ankara’da eğitimini tamamlayan Mustafa Necmi İlhan, tıp fakültesini bitirdi.

Mustafa Necmi İlhan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hayat hikâyesi nedir?

Tıp fakültesinin ardından Profesör ve Doktora unvanlarını alan Mustafa Necmi İlhan, üniversitelerde dersler verdi. Yurtiçi ve yurtdışında birçok seminer ve programa katılan Mustafa Necmi İlhan, önemli görevlerde bulundu. 

 PROF. DR. MUSTAFA NECMİ İLHAN KİMDİR?

1971’de Elazığ'ın Harput ilçesinde doğan Mustafa Necmi İlhan’ın babası binbaşı rütbesindeyken 1963’te Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayı baştabipliği ve cerrahlığı görevi yapan Dr. Bnb. Nihat İlhan’dır. 23/24 Aralık 1963’te babası Dr. Bnb. Nihat İlhan evde yokken evlerinin yer aldığı Lefkoşa'daki Türk Mahallesi 'Kanlı Noel olaylarında Rum çetesi EOKA'cılar tarafından basıldı ve korumasız olarak evlerinin banyosuna saklanan doktorun eşi ve çocuklarını, banyo küvetinde hunharca katletti.

Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1995’te mezun olan Mustafa Necmi İlhan, 2001’de Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Bilim Doktoru olarak birinci doktorasını tamamladı. 2008’de Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İş Sağlığı Bilim Doktoru olarak ikinci doktorasını tamamlayan Mustafa Necmi İlhan, 2015’te Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü, Hastane İşletmeciliği Bilim Uzmanı olarak yüksek lisansını bitirdi.

Mustafa Necmi İlhan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hayat hikâyesi nedirr

1999-2001 yıllarında Gazi Üniversitesinde, Araştırma Görevlisi, 2004-2007 yıllarında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Öğretim Görevlisi, 2007-2009 yıllarında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent olarak çalışan Mustafa Necmi İlhan, 2008-2011 yıllarında Gazi Üniversitesi Hastanesi, Başhekim Yardımcısı olarak görev yaptı.

2011-2014 yıllarında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, Doçent Temsilcisi ve 2009-2014 yıllarında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Doçent olarak görev yapan Mustafa Necmi İlhan, 2009-2014 yıllarında Doçent olarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında çalıştı. 2016-2019 yıllarında Gazi Üniversitesi Etik Komisyonu, Başkan Yardımcısı olan Mustafa Necmi İlhan, 2004 itibarıyla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sürekli Tıp Eğitimi Kurulu üyesi, 2006’dan itibaren Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kanıta Dayalı Tıp Kurulu üyesi, 2014’den itibaren ise Gazi Üniversitesi Hastanesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu üyesi, Gazi Üniversitesi Hastanesi, Çalışan Güvenliği Komitesi üyesi, 2015'ten itibaren Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Topluma Dayalı Tıp Eğitimi Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu, Yönetim ve Yürütme Grubu üyeliği yaptı.

2013’te Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Başkanı olan Mustafa Necmi İlhan, aynı anda 2014’te Profesör oldu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı görevini de üstlenen Mustafa Necmi İlhan, 2016’da Gazi Teknopark, Yönetim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Atanma ve Yükseltilme Kriter Değerlendirme Komisyonu başkanlığı, Kalite Komisyonu üyeliği yaptı.

2017’de Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı olan Mustafa Necmi İlhan, Portekiz’in başkenti Lizbon’da gerçekleştirilen Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction-EMCDDA) toplantılarına 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 yıllarında uzman olarak katıldı.

2016’da Afganistan’ın başkenti Kabil’de Afganistan Dısişleri Bakanlığı (MFA) tarafından gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Bilim Kurulu Üyesi olarak katılan Mustafa Necmi İlhan, 2016, 2017, 2019 yıllarında olarak Avusturya'nın başkenti Viyana’da yapılan Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (United Nations Office of Drug and Crime-UNODC) seminerlerine Türkiye Delegasyonu Üyesi olarak bulundu.

10 Ocak 2020 tarihinde oluşturulan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu daha çok tıp hekimlerinden oluşunca, sosyolojik problemler için ise bünyesinde 8 Haziran 2020 tarihinde yeni bir "Toplum Bilimleri Kurulu" kurulmuştu. Sosyoloji, iletişim, psikoloji, din sosyolojisi, istatistik, tıp tarihi, iktisat sosyolojisi gibi alanlarda çalışan bilim insanlarından oluşan 7 kişilik ekipte Mustafa Necmi İlhan da yer aldı.

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Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan

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