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Mustafa Özalp: Instagram sosyal bağımlılığın önüne geçmeyi amaçlıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.10.2020 14:45 | Son Güncelleme

Dijital Pazarlama Uzmanı Mustafa Özalp, sosyal medya uygulaması Instagram'ın beğeni ve takipçi sayılarını kaldırarak sosyal medya bağımlılığının önüne geçmeyi amaçladığını söyledi.

Mustafa Özalp: Instagram sosyal bağımlılığın önüne geçmeyi amaçlıyor

Facebook'un 2012 senesinde satın alarak bünyesine kattığı Instagram, İrlanda, İtalya, Japonya, Avustralya ve Brezilya'da beğeni sayılarının görülmediği bir versiyonu 2019 Mayıs ayında çıkartmıştı. O versiyonun Türkiye'ye de geleceğini söyleyen dijital pazarlama uzmanı Mustafa Özalp, çıkarılan yeni versiyonun sebebi olarak sosyal medya bağımlılığını hedef gösterdi. Instagram'ın getirdiği güncellemede takipçi ve beğeni sayılarını sadece kullanıcıların kendisinin gördüğünü söyleyen Özalp, bir başka kullanıcının takipçi ve beğeni sayılarını göremediğini, bu durumun da onlarla bir rekabet içerisine girilmesini engelleyeceğini savundu.

"SOSYAL MEDYA DAHA YARARLI BİR BİÇİMDE KULLANILMALI''

Özalp yapılan güncellemelere ilişkin, "Sosyal medyada insanlar birbirlerinin beğeni ve takipçi sayılarına bakarak bir rekabet içerisine giriyor, gönderileri beğenildikçe mutlu oluyorlar, profilleri takipçi kazandıkça kendilerini tamamen sosyal medyanın içerisine gömüyorlar. İnsanların hayatlarını sosyal medyaya indirgemeleri çok zararlı bir durum, bunun aksine insanların sosyal medyayı daha yararlı bir biçimde kullanmaları gerekiyor." açıklamasında bulundu.

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