MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mustafa Sandal elektrik faturası paylaştı: Zamlar geri alınmalı

Mustafa Sandal elektrik faturası paylaştı: Zamlar geri alınmalı

09.02.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gittiği bir işletmeye gelen elektrik faturasını paylaştı. Sandal paylaşımında elektrik fiyatlarına yapılan zammın geri alınması çağrısında bulundu.

Mustafa Sandal elektrik faturası paylaştı: Zamlar geri alınmalı

Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Demet Akalın, Berfu Yenenler, Yeşim Salkım, Gülse Birsel gibi birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından enerji fiyatlarına gelen zamları eleştirmişti. Elektrik faturalarındaki artışa yönelik son ünlü tepki de şarkıcı Mustafa Sandal'dan geldi.

"HAYIRLI OLSUNA GİTTİM PİŞMAN OLDUM"

Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından bir arkadaşına ait olan ve yeni açılan bir restorana gelen elektrik faturasını paylaştı. Sandal paylaşımında "Hayırlı olsuna gittim pişman oldum! Levent’te yeni açılan Bennu isimli mekan. Elektrik faturası ‘80 bin 417 Lira’ Resmen Bennu’yu elektrik çarpmış! İnsanların evlerine gelen faturalar da cabası! Bir an evvel ‘düzenleme’ falan değil, direkt zamlar geri alınmalı" ifadelerini kullandı.

mustafa-sandal-duzenleme-falan-da-degil-direkt-zamlar-geri-alinmali-978304-1

Demet Akalın'dan 'zamlar geri alınsın' çağrısıDemet Akalın'dan 'zamlar geri alınsın' çağrısı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bülent Ersoy'un acı günü!Bülent Ersoy'un acı günü!
Başına talih kuşu kondu! Yeni adresi şaşırttıBaşına talih kuşu kondu! Yeni adresi şaşırttı
Gözlerden uzak büyüyen kızları Perihan Savaş'ın kopyasıGözlerden uzak büyüyen kızları Perihan Savaş'ın kopyası
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sandal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kış ortasında şaşkına çeviren görüntü!

Kış ortasında şaşkına çeviren görüntü!

Gelen zamlar onları da vurdu! Yüzde 100 artış

Gelen zamlar onları da vurdu! Yüzde 100 artış

Emniyet personeli yönetmeliği değişiyor

Emniyet personeli yönetmeliği değişiyor

AK Parti'den açıklama geldi! Elektrik faturaları için yeni çalışma geliyor

AK Parti'den açıklama geldi! Elektrik faturaları için yeni çalışma geliyor

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Seccad Yeşil yakalandı! Olayla ilgili yeni gelişme

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Seccad Yeşil yakalandı! Olayla ilgili yeni gelişme

Bergüzar Korel 'ilk göz ağrısı' Ali'yi paylaştı! Annesinin boyuna gelmiş

Bergüzar Korel 'ilk göz ağrısı' Ali'yi paylaştı! Annesinin boyuna gelmiş

İlginizi Çekebilir

Sigaranın üzerindeki patlıcan etkisi! Bağımlılara birebir

Sigaranın üzerindeki patlıcan etkisi! Bağımlılara birebir

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Bergüzar Korel 'ilk göz ağrısı' Ali'yi paylaştı! Annesinin boyuna gelmiş

Bergüzar Korel 'ilk göz ağrısı' Ali'yi paylaştı! Annesinin boyuna gelmiş

Kanser tedavisi bulundu mu? Dikkat çeken açıklama

Kanser tedavisi bulundu mu? Dikkat çeken açıklama

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.