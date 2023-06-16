Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın içinde olduğu Cayrokopter düştü! "Mucize eseri kurtulduk"

Bodrum'da eşi Mustafa Sandal'la birlikte tatil yapan Melis Sandal korkunç bir olay yaşadı. Sandal çifti Cayrokopter'le Akyaka'ya geldi. Cayrokopter bir süre Gökova Körfezi üzerinde tur attıktan sonra Bodrum'a dönüşe geçti.

Mustafa Sandal bu arada bir noktada eşini bırakarak başka yere gitti. Dönüş yolunda Cayrokopter’de motor arızası meydana geldi. Pilot Yılmaz bir tarlaya kontrollü iniş yapmak isterken zeytin ağaçlarına çarparak düştü.

Melis Sandal'ın havacılığa meraklı olduğu, dünyada yaygın olmasına rağmen Türkiye'de son yıllarda kullanılmaya başlanan bu araca da ilgi duyduğu öğrenildi.

Bacağında kırık olan Melis Sandal sosyal medyadan açıklama yaptı. Sandal "Mucize eseri kurtulduk" dedi.



