HABER

Mustafa Sandal’ın muhteşem dönüşü

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.08.2019 17:36 | Son Güncelleme

Müzik hayatındaki 25.

Müzik hayatındaki 25. yılını kutlayan pop müziğin başarılı ismi Mustafa Sandal, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle bir araya geldi.
Mustafa Sandal, önceki akşam Poll Production organizasyonu, Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında, Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle bir araya geldi.
Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konserde, ünlü isimler Tuba Ünsal, Nur Fettahoğlu, Çiğdem Batur, Nihan Akın, Reyhan Karaca, Hakan-Derya Balta, Hakan Sabancı da Sandal’ı izleyenler arasında yer aldı.
Sahneden dinleyenlerine seslenen Sandal, "Yıllar sonra hepinizle burada Harbiye’de tekrar bir araya gelmek çok güzel bir duygu, hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. Bu akşam çok samimi ve içten bir akşam olsun istiyorum. Kendinizi bana bırakın, bugün bizi burada buluşturan şey aşk, bu şarkılar hep aşkla yazıldı" diyerek ‘Aya Benzer’ şarkısıyla seyircisini selamladı.
İki tas çorba şarkısını seslendirdiği an sahneye bir tas çorba servis edilirken Sandal, ‘Yıllarca bunun hayalini kurdum. Bu şarkıyı seslendirdiğim zaman hep rüya gibi bir kız gelsin sahnede bana çorba versin diye düşünüyordum. Bugüne kısmetmiş’ diye konuştu.

Sürpriz düet
Yaklaşık üç saat kaldığı sahnede birbirinden hit ve duygusal şarkılarını seyircisiyle birlikte söyleyen Sandal, hayranlarını 90’lı yıllarda çıkartmış olduğu efsane parçalarından biri olan ’Aya Benzer’ ile selamladı. Daha sonrasında eskiden günümüze kadar olan bütün sevilen parçalarını seslendiren Mustafa Sandal’a gecenin ikinci bölümünde ise, genç şarkıcı Zeynep Bastık eşlik etti. Gecenin sonunda hayranlarının yoğun isteği üzerine Sandal, iki kez bis yaptı.

PARTNERİşte son yılların yükselen saç trendiİşte son yılların yükselen saç trendi
İrem Derici’den yeni klip müjdesiİrem Derici’den yeni klip müjdesi
Hakan Altun, Bodrum’a yerleşen ünlüler kervanına katıldıHakan Altun, Bodrum’a yerleşen ünlüler kervanına katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Bir banka daha faizleri indiriyor

Bir banka daha faizleri indiriyor

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amerika'nın en seksi kötü kızı

Amerika'nın en seksi kötü kızı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

70 yaşında porno yıldızı oldu!

70 yaşında porno yıldızı oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.