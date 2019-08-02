Mustafa Sandal’ın muhteşem dönüşü

Müzik hayatındaki 25. yılını kutlayan pop müziğin başarılı ismi Mustafa Sandal, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle bir araya geldi.

Mustafa Sandal, önceki akşam Poll Production organizasyonu, Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında, Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle bir araya geldi.

Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konserde, ünlü isimler Tuba Ünsal, Nur Fettahoğlu, Çiğdem Batur, Nihan Akın, Reyhan Karaca, Hakan-Derya Balta, Hakan Sabancı da Sandal’ı izleyenler arasında yer aldı.

Sahneden dinleyenlerine seslenen Sandal, "Yıllar sonra hepinizle burada Harbiye’de tekrar bir araya gelmek çok güzel bir duygu, hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. Bu akşam çok samimi ve içten bir akşam olsun istiyorum. Kendinizi bana bırakın, bugün bizi burada buluşturan şey aşk, bu şarkılar hep aşkla yazıldı" diyerek ‘Aya Benzer’ şarkısıyla seyircisini selamladı.

İki tas çorba şarkısını seslendirdiği an sahneye bir tas çorba servis edilirken Sandal, ‘Yıllarca bunun hayalini kurdum. Bu şarkıyı seslendirdiğim zaman hep rüya gibi bir kız gelsin sahnede bana çorba versin diye düşünüyordum. Bugüne kısmetmiş’ diye konuştu.