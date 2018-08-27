Mustafa Sarıgül: ABD Başkanı Trump'ın yaptığı açıklamalar kabul edilemez

Son günlerde gündem olan Türkiye - ABD ilişkilerini de değerlendiren Sarıgül, "Ben her zaman devletimin tarafındayım. Masadan ayrılmak doğru değil, masadan kalkmadan sorunları çözmemiz lazım. ABD'nin dayatmalarına boyun eğmeyiz. Bizim adaletimize güvenmeliler. ABD Başkanı Trump'ın yaptığı açıklamalar asla ama asla kabul edilemez. Ecdadımızın bıraktığı bu toprakları kimse küçük göremez. Ben her zaman devletimin yanındayım. Ben iktidarı eleştiririm bu başka birşey ama konu bayrak ve toprak olursa o zaman işte safım bellidir ben devletimin yanında olurum. Kimse dışarıdan benim ülkeme laf söyleyemez. " dedi. 'İHA VE SİHA'LARIN KATKISI BÜYÜK' Adem Metan’ın Mustafa Sarıgül’e son yıllarda en çok sizi etkileyen olaylar nelerdir sorusuna, Sarıgül ‘’İHA,SİHA’’ ülkemize büyük katma değerler kattı bu tarz hamleler ülkemizi bükülmez bilek yapmaya doğru iten hamlelerdir dedi. "45 GÜN KALA BELEDİYE BALKANI ADAYI AÇIKLANMAZ' Yerel seçimler ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Sarıgül, "İstanbul'da yüzde 41'e yakınbir rekor oy ile sandıktan çıktık. Bu İstanbul'da alınan en yüksek oydu. Bizim bu oy oranımızı yakalayan olmamıştı. Belediye seçimlerinde aday belirleme süreleri kısa olmamalı uzun olmalı. Seçime 45 gün kala başkan adayı açıklanmaz. En az altı ay önceden adayın kim olduğu açıklanmalı. Aday bu doğrultuda sahaya çıkıp çalışmalarına başlamalıdır. Ben yıllar sonra partime geri dönmüştüm. O dönemde adaylar ile ilgili süreçte hiçbir şeye karışmadım. Partim eğer başkanlığa adayımı daha erken açıklasaydı biz İstanbul seçimlerini kazanırdık." dedi.

'BİZ 48 AYDIR SAHADAYIZ' Yerel seçimler ile ilgi çalışmalarına başladıklarını dile getiren Sarıgül, "Ben 48 aydır çalışma arkadaşlarımla birlikte durmadan çalışmalara devam ediyorum. Şişli'de 600 arkadaşım ile sahadayız. Her bir arkadaşımız 100 kişi ile ilgilenmekte. Şişli'yi adım adım geziyoruz. Bu ilgi aslında bana değil çalışma arkadaşlarıma. Benim Emir ve Ömer olmak üzere iki evladım var üçüncü evladım ise Şişli'dir. Ben Şişli'yi çok özledim onlarında beni özlediğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. '4,5 YILDIR YAPTIKLARI TEK HİZMET BİZİM ADIMIZI KALDIRMAK OLDU' Şişli'nin eski günlere geri döneceğini söyleyen Sarıgül, "Hayri İnönü'yü belediye başkanı olarak ben önerdim. Ben kendisine başarılar diliyorum. Benim kimseye karşı kırgınlığım olmaz. İnönün ve ekibinin 4,5 yıldır Şişli'de yaptıkları tek hizmet bizim yapmış olduğumuz hizmetlerin yanına yazdığımız yazıları kaldırmak olmuştur" dedi. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ağır hakarette bulunması nedeniyle gözaltına alınmasını da değerlendiren Sarıgül, "Kurumları korumak lazım saygı başka bir şey. Rakiplerin yaptığı yanlışları söyleyebilirsiniz seçimden sonra geleceğe bakmak lazım. Sandıkları şefaf saymak lazım. Benim çalışma arkadaşlarım saygı çizgisini aşmaması lazım. Bu türlü olay bizim dönemimide olsaydı: Yıllırdır bu işin içindeyim benim arkadaşlarım benim sosyal demokrasi anlayışım ve kültürümü bildikleri için nasıl eleştirmem gerektiğini çok iyi bilirler. Bu şekilde bir yorum yapmazlardı" dedi.