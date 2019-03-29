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Mustafakemalpaşa’da "Bizim Mehmet" rüzgarı esiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 14:53 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı’nın Ak Parti Mustafakemalpaşa Adayı Mehmet Kanar seçime saatler kala ilçesinin her sokağını, her insanını ziyaret ediyor.

Mustafakemalpaşa’da "Bizim Mehmet" rüzgarı esiyor

Cumhur İttifakı’nın Ak Parti Mustafakemalpaşa Adayı Mehmet Kanar seçime saatler kala ilçesinin her sokağını, her insanını ziyaret ediyor. Yoğun bir seçim çalışması geçiren Kanar, son mesajında yine birlik mesajı verdi, projelerini anlattı.
Mustafakemalpaşa’da ’Bizim Mehmet’ rüzgarı esiyor. İlçenin çok sevdiği Halil Kanar’ın oğlu Mehmet Kanar aday gösterildiği ilk andan beri, adeta belediye başkanı gibi heves ve inançla çalıştı. Sadece projelerinin gündeme gelmesiyle ilçe için yeni vizyonlar oluşturma hedefinde olan Kanar, seçime saatler kala ilçe halkının sandıkta vereceği kararı beklemeye geçti. Cumhur İttifakı’nın Ak Parti Mustafakemalpaşa Adayı Mehmet Kanar, “ Ben aday olduktan sonra, önce ya da şimdi sadece Halil Kanar’ın oğlu ’Bizim Mehmet’ olmanın sorumluluğu ile çalıştım. Elimden ve dilimden gelen ne varsa yaptım. Amacım halkın gönlünü taht yapmak ve bu sevda ile son ana kadar projelerimle ve hizmet inancımla bu işe devam edeceğim. Ben ve ekibim için önemli olan herkesin bağrına basacağı bir insan olmak, ilçesine ah de vefasını gerçekleştiren bir aday olabilmekti. Oldum da. Bu son seçim saatlerinde artık kendimizi anlattık, yüce gönüllü insanımızın vereceği kararı saygı ve heyecanla bekliyorum.” dedi.
Seçim çalışmalarını son ana kadar sürdürecek olan Mehmet Kanar açıkladığı projeleri ile de ciddi bir etki yaşattı. Mustafakemalpaşa için vizyoner projeler hazırlayan ve istihdam odaklı çalışan AK Partili Mehmet Kanar, seçimden sonra hangi makamda olursa olsun yine aynı şevkle çalışacağını açıkladı. Kanar, “ Benim hedefim turizm, istihdam, ve hizmet belediyeciliğini hak eden ilçeme bir an evvel hızla bunları yaşatabilmek. Olacağına inancım ve arzum tam. Bir an evvel ilçenin dinamiklerini harekete geçireceğim. ’Bizim Mehmet’ inşallah sizin tevazunuza layık olacaktır.” dedi.

Mustafakemalpaşa’da

Mustafakemalpaşa’da

Mustafakemalpaşa’da

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