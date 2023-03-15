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Müstehcen görüntülerini sosyal medyada paylaşacağını söyleyip... İş insanına 10 bin dolarlık şantaj

15.03.2023 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da iş insanından şantajla 10 bin dolar isteyen 4 şüpheli tutuklandı! İş insanının müstehcen görüntülerini sosyal medyada paylaşacağını söyleyip 10 bin dolar isteyen 4 kişi suçüstü yakalandı. Şahısların evlerindeki aramalarda ise 4 cep telefonu ile 1 USB flash bellek ele geçirildi. İşte detaylar...

Müstehcen görüntülerini sosyal medyada paylaşacağını söyleyip... İş insanına 10 bin dolarlık şantaj

Iğdır'da 1 kişi kentin Karakoyunlu ilçesinde faaliyet gösteren 1 fabrikanın sahibi olan iş insanını aradı ve elinde müstehcen görüntüleri bulunduğunu söyledi. Bu görüntüleri sosyal medyada paylaşacağını ileri süren şahsı 10 bin dolar istedi. İş insanın şikayeti üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelinin H.T. olduğunu belirledi ve harekete geçti.

PARA ALIŞVERİŞİ SIRASINDA YAKALANDILAR

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatan JASAT dedektifleri, 10 Mart'ta, H.T.'nin iş insanını arayıp 5 bin dolar vermesi halinde görüntüleri sileceğini, Iğdır merkez Emek Mahallesi'ndeki boş araziye gelmesini istediğini tespit etti. Sivil kıyafetli JASAT dedektifleri, H.T. ve yanındaki 3 şüpheliyi iş insanıyla para alışverişi sırasında yakaladı.

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ÇIKARILDIKLARI ADLİYEDE TUTUKLANDILAR

Yakalanan 4 kişinin evlerindeki aramalarda 4 cep telefonu, 1 USB flash bellek ele geçirildi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları adliyede tutuklandı. (DHA)

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Şantaj Iğdır iş insanı

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