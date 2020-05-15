HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Müşteri bankada bayıldı, koronavirüs şüphesiyle şube kapatıldı

Müşteri bankada bayıldı, koronavirüs şüphesiyle şube kapatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2020 20:17 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta, bir banka şubesinde müşteri A.E. baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan A.E.'nin 2 gün önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvurduğu ortaya çıkınca banka şubesi geçici süreliğine kapatıldı.

Müşteri bankada bayıldı, koronavirüs şüphesiyle şube kapatıldı

İsmetpaşa Mahallesi'nde bir banka şubesine giden A.E., sırada beklerken baygınlık geçirdi. A.E.'ye ilk müdahaleyi bankanın güvenlik görevlileri ile şubedeki vatandaşlar yaparken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

BANKA ŞUBESİ GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan A.E.'nin 2 gün önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvurduğu ortaya çıktı. A.E. hastaneye kaldırılırken, banka şubesi geçici olarak kapatıldı. Görevlilerce şubenin girişi ile ATM'lere şerit çekildi.

Hastanede A.E.'nin testleri negatif çıkınca şubedeki şeritler de kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Nasıl başardın?' Buse Terim'den değişim cevabı! 'Nasıl başardın?' Buse Terim'den değişim cevabı!
'Pop star müftü' konser verdi'Pop star müftü' konser verdi
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'daki hain saldırıya sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'daki hain saldırıya sert tepki

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Denetim yapılacak

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Denetim yapılacak

Boşanmanın ardından Sarıgül'le poz olay oldu

Boşanmanın ardından Sarıgül'le poz olay oldu

İşte yıl sonu dolar beklentisi

İşte yıl sonu dolar beklentisi

Bir ilimiz diken üstünde! 3 berberin testi pozitif çıktı

Bir ilimiz diken üstünde! 3 berberin testi pozitif çıktı

Emniyet müdüründen HDP'li vekile: Propaganda yapma

Emniyet müdüründen HDP'li vekile: Propaganda yapma

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

15 yıldır mağarada yaşıyor!

15 yıldır mağarada yaşıyor!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

12 ülke peşinde! Değeri 300 bin TL

12 ülke peşinde! Değeri 300 bin TL

Samsun'da Ferrari otomobili olan bir kişi, 1000 liralık yardıma başvurdu

Samsun'da Ferrari otomobili olan bir kişi, 1000 liralık yardıma başvurdu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
siz acin avm leri bankalari kaldirin yasaklari 2. dalga gelince gorecem sizi cok onemliydi avm niz
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çorum'da 'pop star müftü' lakaplı İl Müftü Yardımcısı konser verdi

'Pop star müftü' konser verdi

Aksaray'da karısını boğazından ve 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Yine kadın cinayeti! Boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Sıcaklık 34 dereceyi gördü, plajlara akın ettiler

Sıcaklık 34 dereceyi gördü, plajlara akın ettiler

Saklı koyda gizi saklı denize girdiler

Saklı koyda gizi saklı denize girdiler

Avcılar'da pes dedirten görüntü! Adım atacak yer yok

Pes dedirten görüntü! Adım atacak yer yok

LPG’li otomobil alev topuna döndü! İşte patlama anı

Bomba gibi patladı! Korkutan anlar kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.