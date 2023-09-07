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Müşterileri dolandıran sigortacı kendini bakın nasıl savundu! 'Para aldıkları dönemde...'

07.09.2023 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit'te Murat İnce ile eski eşi Buse A., çalıştıkları sigorta firması bünyesinde yatırım yapılacağı yalanıyla müşterileri dolandırdı. Çiftin topladıkları paralarla tatiller yaptıkları ve sosyal medya hesaplarından lüks yaşamlarını paylaştıkları belirlendi. Paraları toplayıp sırra kadem basan çift, Bolu'da yakalandı. Tutuklanan Murat İnce, "Beni uzunca bir süre şikayet etmediler, zira o dönemde yatırımları karşılığında para alıyorlardı" diyerek mahkemede kendini savundu. İşte detaylar...

Müşterileri dolandıran sigortacı kendini bakın nasıl savundu! 'Para aldıkları dönemde...'

İzmit'teki sigorta firmasında çalışan Murat İnce ile eşi Buse A., iddiaya göre, müşterilerine, çalıştıkları firmanın içinde fon alarak parayı yatırım şeklinde değerlendirdikleri yalanını söyleyip para topladı. Sosyal medya hesaplarından lüks yaşamlarını paylaşan çift, bir süre sonra kayboldu. Yatırım yaptıklarını düşünen müşteriler, dolandırıldıklarını anlayınca polise başvurdu. Polis ekipleri, Murat İnce ve Buse A.'yı 13 Ağustos 2021'de Bolu'da yakaladı. Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Murat İnce tutuklandı, Buse A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Murat İnce ve Buse A., yargılama sürecinde boşandı.

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HER MAĞDUR İÇİN 5 YILDAN 17,5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Murat İnce ve Buse A. hakkında Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, mağdur 21 kişiden dövizler de dahil edildiğinde toplam 15 milyon 813 bin 635 TL toplandığı, bu paranın 7 milyon 241 bin 179 TL'lik kısmının müştekilere geri gönderildiği, 5 milyon 930 bin 811 TL, 68 bin dolar ve 138 bin euronun şüpheliler tarafından kendi hesaplarına geçirildiği ifadeleri yer aldı. Çift hakkında, 'zincirleme şekilde kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçlaması ile her bir mağdur adına 5 yıldan 17,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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'BİLİRKİŞİ RAPORU EKSİK'

Murat İnce ve Buse A.'nın Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına bugün devam edildi. 7'nci celsesi görülen duruşmaya tutuklu sanık Murat İnce SEGBİS ile bağlanırken taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Mağdur avukatları, bilirkişi raporunun eksik olduğunu, kayıtlarda yer alan MASAK raporunda belirtilen birçok para hareketinin kayıtlara girmediğini belirtti. Sanıkların hesaplarından başka kişilere yakalanmadan önce para transferi yapıldığını ifade eden avukatlar, bu kişilerin asli fail olduğunu söyledi. Sanıkların yakalanmadan önce çok sayıda yurt dışı bahis sitesinde oyun oynadığını, bu paraların da bazı sitelere aktarıldığını belirten avukatlar, sanıkların hesap hareketlerinin üçüncü kişiye aktarılıp aktarılmadığını, aktarıldıysa da hesap isimleri ve sıcak-soğuk cüzdan hesaplarının istenmesini talep etti. Sanıkların avukatı ise dolandırıcılık suçunun unsurlarının oluşmadığını, bilirkişi raporundan ek rapor alınmasına gerek olmadığını söyledi. Bütün para hareketlerinin MASAK raporuyla ortada olduğunu belirten avukat, Murat İnce'nin uzun süredir tutuklu olduğunu söyleyip, tahliyesini talep etti.

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TAHLİYE TALEBİ

Duruşmada söz verilen Sanık Murat İnce, "Ben 2012 yılından beri müştekilerin bir kısmıyla tanışmaktayım. Beni uzunca bir süre şikayet etmediler, zira o dönemde yatırımları karşılığında benden para alıyorlardı. Ancak daha sonra şikayetçi oldular. Buse A.'nın bu olaylarla hiçbir ilgisi yoktur. Onu kendisini bilerek yargılamaya çekmeye çalışmaktadırlar. Bunu kabul etmiyorum ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaada, dosyanın yeniden başka bir bilirkişiye teslim edilmesini, Buse A. hakkında tutuklama talebinin reddini, Murat İnce'nin tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti, Buse A. hakkındaki tutuklama talebini reddetti. Heyet, ek bilirkişi raporu alınmasına, Murat İnce'nin tutukluluk halinin ise devamına karar verip duruşmayı erteledi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Sigortacı

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